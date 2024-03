In un’epoca in cui la sicurezza stradale è al centro dell’attenzione, l’UE sta valutando l’introduzione di nuove misure per ridurre il rischio di incidenti. Tra queste, una delle più discusse è l’adozione dell’uscita “alla olandese” come standard obbligatorio per tutti gli automobilisti. Questa pratica, già diffusa in alcuni Paesi come il Regno Unito, potrebbe presto diventare una realtà per tutti gli Stati membri.

Il termine “Dutch Reach” si riferisce all’abitudine di utilizzare la mano opposta per aprire la portiera dell’auto. Contrariamente alla consuetudine diffusa, che vede l’uso della mano sinistra per l’apertura, questa nuova tecnica coinvolge la mano destra. Ciò consente al conducente di ruotarsi leggermente verso l’esterno, permettendo una visione più ampia dell’ambiente circostante prima di aprire la portiera.

L’ UE e i benefici della pratica “alla olandese”

L’uso del ” Dutch Reach”, come vuole l’UE favorisce numerosi vantaggi in termini di sicurezza stradale.

La maggior visibilità dell’area circostante, per esempio, riduce il rischio di collisioni con ciclisti, motociclisti e pedoni che si avvicinano all’auto. Questa frazione di secondo aggiunta nel processo di uscita può fare la differenza tra un incidente evitato e uno causato.

La proposta di rendere obbligatoria l’uscita “alla olandese” è parte di una più ampia revisione delle normative europee sulla patente di guida. Anche se può richiedere diversi anni prima di essere pienamente implementata, questa misura potrebbe diventare una parte essenziale dell’addestramento dei nuovi conducenti in Europa.

Considerazioni sulla praticità e l’accettazione

Una delle principali sfide associate all’implementazione di questa pratica riguarda la sua adozione da parte degli automobilisti. Abituati a un certo modo di fare, alcuni potrebbero trovare difficile abbracciare un cambiamento così radicale nelle loro abitudini di guida. Ad ogni modo, data la sua comprovata efficacia nella riduzione degli incidenti stradali, è probabile che la maggior parte degli automobilisti si adatterà rapidamente a questa nuova pratica.

In poche parole, possiamo quindi dire che l’ uscita “alla olandese” rappresenta un passo avanti significativo nella ricerca della sicurezza stradale. Se adottata su vasta scala, questa pratica potrebbe contribuire a salvare vite e prevenire infortuni sulle strade europee.

È importante che gli automobilisti si preparino a questo cambiamento e si adattino alle nuove normative per garantire un ambiente stradale più sicuro per tutti.