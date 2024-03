Nel pomeriggio del 5 marzo, gli utenti Italiani e del resto del mondo si sono trovati isolati. Le app di Facebook, Messenger, Instagram e Threads erano completamente irraggiungibili. La situazione era diffusa a livello globale e coinvolgeva sia le app per smartphone che le versioni browser.

Il motivo di questo blackout dei servizi social e di messaggistica istantanea è riconducibile ad un problema tecnico di Meta. L’azienda di Mark Zuckerberg ha avuto delle non meglio specificate problematiche che hanno causato questi disservizi.

In particolare, gli utenti Facebook hanno segnalato la disconnessione dal proprio account senza alcun motivo. Nonostante l’inserimento del nome utente e della password per accedere nuovamente, il log-in non andava mai a buon fine.

We know some people were having trouble accessing our apps earlier. Apologies for any inconvenience this may have caused, and thank you for your patience while our teams worked quickly to resolve!

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) March 5, 2024