Il sito dell’Inps offre una sezione dedicata agli utenti, quali lavoratori e pensionati, denominata MyINPS. Da questa piattaforma è possibile accedere a tutte le agevolazioni e bonus a cui si ha diritto. Normalmente, l’accesso a tali servizi richiede l’utilizzo di credenziali digitali, come lo SPID, che semplificano il processo di trasmissione dei dati all’Inps. Tuttavia, per coloro che non dispongono di tali credenziali o non possono recarsi fisicamente presso una sede Inps, esiste un’alternativa.

Accesso ai servizi Inps senza SPID

Secondo quanto dichiarato nella circolare del 12 agosto 2021, è possibile accedere ai servizi online dell’Inps anche senza possedere lo SPID. Questa opzione è particolarmente utile per coloro che non hanno la possibilità di raggiungere fisicamente una sede Inps, ad esempio a causa di patologie che limitano la mobilità.

In tali circostanze, è consentito delegare l’accesso ai servizi Inps a una persona di fiducia. Questa delega è destinata esclusivamente a coloro che non possono recarsi presso gli sportelli territoriali dell’Inps per ragioni di salute. Per richiedere tale delega, è necessario seguire una procedura specifica.

Il primo passo consiste nella compilazione di un modulo di delega che attesti l’impossibilità del delegante di recarsi in sede. Successivamente, è richiesta la presentazione di un certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale che confermi le patologie limitanti la mobilità del delegante. Infine, sia il delegante che il delegato devono fornire documenti d’identità validi.

Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, è possibile procedere con la richiesta di registrazione della delega d’identità digitale. Questa registrazione avviene tramite un processo online che prevede una videochiamata, durante la quale devono essere presenti sia il delegante che il delegato. In alternativa, coloro che sono in possesso di una carta d’identità elettronica possono accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, per utilizzare questa modalità di accesso è necessario disporre di uno smartphone dotato di tecnologia NFC e dei relativi codici PIN e PUK assegnati dall’anagrafe del Comune di residenza. Se siete interessati all’argomento vi consigliamo articoli simili.