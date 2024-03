Come ormai sappiamo, Androidify, l’app per la creazione di un proprio robot lanciata da google, non ha riscosso molto successo in questi periodi; infatti, è stata un po’ trascurata col passare del tempo, e sembra che molte persone si siano addirittura dimenticate della sua esistenza.

Ma Google non intende assolutamente arrendersi, recentemente infatti, ha provato a dare nuova linfa al software auto-prodotto da Google; tutto questo è avvenuto durante il MWC 24, ossia una delle conferenze più rilevanti nel mondo per quanto riguarda il mondo della tecnologia.

La nota azienda americana con sede a Mountain View, durante questa conferenza, ha voluto aggiornare un po’ quelle che erano le vecchie e datate features e caratteristiche dell’app Androidify, andando un po’ a semplificare alcune caratteristiche cercando di rendere l’app più coinvolgente per un pubblico maggiore.

Difatti, in questa recentissima versione, sarà presto possibile crearsi e auto-configurarsi il proprio robot personale, modificando quelle che sono le sue caratteristiche principali o il suo aspetto, rendendolo cosi più unico che raro, con un enorme varietà di stili che andrà da utente ad utente.

Come utilizzare Androidify

Utilizzare questo software è meno complicato del previsto! Infatti, vi basta andare nella sezione Get Started del sito o app di Androidify, dove potrete finalmente dare sfogo alla vostra creatività artistica.

Potrete scegliere un’ampia gamma di textures, 25 differenti colori e materiali vari; successivamente, non vi resta altro che cliccare sulla freccetta in basso a destra per passare nella sezione abbigliamento. Una volta completato questo passaggio, non vi resta altro che spostarvi nella sezione degli accessori con un ampia gamma di scelta fra occhiali e cappelli.

L’ultimo step per dare vita al vostro mini robot android personale è quello di spostarsi sulla sezione degli oggetti, anch’essi molto forniti con ampia scelta di guardaroba. Dopo aver completato la configurazione, non vi resta altro che cliccare sulla piccola icona a forma di spunta in basso a destra ed è fatta! Potrete finalmente scaricare e dare vita al vostro robot personalizzato!