Il gruppo Meta, responsabile delle piattaforme social Facebook, Instagram e Threads, sta attualmente affrontando una serie di problemi tecnici che stanno colpendo migliaia di utenti in Italia e nel resto del mondo.

Le segnalazioni di malfunzionamenti sono numerose, con numeri significativi su downdetector.it e altri siti di monitoraggio online.

Uno dei principali problemi riguarda Facebook, con un’elevata quantità di utenti che segnalano difficoltà nel login e nell’accesso all’applicazione e al sito web.

I problemi non si limitano all’accesso, ma coinvolgono anche la navigazione all’interno della piattaforma, con alcune funzionalità compromesse.

App Meta, anche Instagram in difficoltà

Tra le altre app di Meta anche Instagram, la popolare piattaforma di condivisione di foto e video, sta attraversando un periodo difficile.

Gli utenti riportano problemi soprattutto con l’applicazione mobile e il feed, che potrebbero causare disagi nella fruizione dei contenuti e nell’interazione con gli altri utenti.

Non la scampa nemmeno Threads, il social network lanciato ufficialmente lo scorso dicembre, non è immune dai malfunzionamenti. Anche se meno diffuso rispetto a Facebook e Instagram, il servizio ha comunque ricevuto numerose segnalazioni di problemi. In modo particolare per quanto riguarda l’applicazione stessa e il sito web.

Numeri impressionanti su downdetector.it

Il sito downdetector.it, utilizzato per monitorare i malfunzionamenti delle piattaforme online, ha registrato numeri impressionanti di segnalazioni riguardanti i problemi su Facebook, Instagram e Threads.

In particolare, Facebook ha superato le 28.000 segnalazioni in Italia e più di 315.000 a livello globale. Mentre Instagram ha registrato oltre 19.000 segnalazioni nel nostro Paese e più di 31.000 nel mondo.

Insomma, il gruppo Meta si trova attualmente a dover affrontare una serie di difficoltà diffuse sulle sue principali piattaforme social. Gli utenti sono colpiti da problemi di accesso, navigazione e fruizione dei contenuti sui social più in voga del momento.

Non resta altro che sperare che i tecnici del gruppo riescano a risolvere prontamente questi malfunzionamenti per ripristinare la normale esperienza degli utenti sui loro social network preferiti.