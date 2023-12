Discord è una piattaforma statunitense di messaggistica istantanea progettata per consentire a intere comunità di videogiocatori di comunicare tra loro. Gli utenti possono infatti effettuare chiamate vocali, videochiamate, inviare messaggi di testo, media, proprio come su una qualsiasi app di messaggistica istantanea.

Dal suo debutto ufficiale avvenuto nel 2015, la piattaforma ha riscontrato un grandissimo successo e, ancora oggi continua a sorprendere i suoi fan con nuove ed interessanti novità.

Discord, nuovi temi da installare per tutti gli utenti

Discord, infatti, secondo quanto è stato dichiarato dal reparto di supporto ufficiale, sembra abbia deciso di aumentare le opzioni di personalizzazione della sua grafica messe a disposizione dei suoi utenti. Così che questi ultimi possano vivere l’esperienza d’uso che preferiscono con l’interfaccia che hanno accuratamente scelto in base alle loro preferenze.

La piattaforma inoltre, ha deciso di consentire anche agli utenti che non sono iscritti al piano in abbonamento Discord Nitro, di accedere comunque allo shop online per poter attivare gli upgrade estetici.

Una vera sorpresa per coloro che non sono abbonati al servizio.

I temi disponibili sono tutti diversi e per tutti i gusti, tra cui: anime, fantasy e persino stagionali, come “Winter Wonderland” dedicato alle feste e all’inverno.

Per quanto riguarda invece gli abbonati Nitro, essi potranno contare su numerosi sconti applicati sui beni cosmetici acquistabili nello shop online e su molte altre sorprese ancora.

Insomma con Discord il Natale è arrivato con qualche giorno di anticipo e siamo sicuri che gli amanti della piattaforma ne saranno più che felici.