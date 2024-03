Il gioco di strategia Teamfight Tactics si aggiorna con l’update intitolato Favole d’inchiostro. I giocato si troveranno di fronte ad un contenuto che mescola sapientemente arte e avventura, altamente evocativo ed immersivo.

Grazie a Favole d’inchiostro, la Convergenza sarà invasa da creature leggendarie e spiriti fantastici per dare vita ad esperienza uniche. L’uscita del nuovo aggiornamento è fissata per il prossimo 20 marzo e il rilascio avverrà in forma totalmente gratuita.

Gli utenti PC e mobile potranno scaricare Teamfight Tactics: Favole d’inchiostro non appena disponibile. Per dare un primo sguardo a tutte le novità, il team di Riot Game ha condiviso un diario degli sviluppatori per mostrare in anteprima i principali contenuti di gameplay.

Teamfight Tactics si prepara al debutto del nuovo aggiornamento Favole d’inchiostro, Riot Games condivide i primi dettagli sull’espansione

La novità principale di Teamfight Tactics: Favole d’inchiostro è certamente la nuova meccanica di gioco chiamata Incontri. Tutti gli utenti potranno sfidare gli spiriti e i campioni mitologici in maniera del tutto casuale durante le partite.

Il loro intervento potrà cambiare le sorti della sfida, fornendo bonus o alterando gli eventi. In totale, gli sviluppatori hanno preparato oltre 80 Incontri, tutti differenti, proprio per rendere il gioco sempre vario e inaspettato.

Come dichiarato da Lynda Tang, Lead Designer dei set di Teamfight Tactics in Riot Games: “Con Favole d’inchiostro, volevamo esplorare una tematica diversa in Teamfight Tactics per trasportare i giocatori dalle atmosfere festose di Remix Rumble a un ambiente più rilassato, in cui potessero ascoltare antichi racconti e leggende“.

La designer ha poi continuato: “Favole d’inchiostro farà imbarcare i giocatori in un’avventura attraverso un nuovo mondo mitico e selvaggio, ricco di bellezze ma anche di eventi inaspettati che potrebbero sconvolgere il loro viaggio. In Favole d’inchiostro, gli strateghi scopriranno i miti e le leggende del set grazie a campioni, tratti, Impianti, Incontri e molto altro“. ha dichiarato

Il nuovo aggiornamento Teamfight Tactics introdurrà anche 59 campioni tra cui alcuni volti noti ai giocatori di League of Legends e Legends of Runeterra. Uno di questi è Alune, la sorella gemella di Aphelios. Inoltre, ci sarà anche un personaggio del tutto inedito nel mondo di Runeterra: Kobuko, la Zampa gioiosa.