Apple iPad Air è un tablet di alta qualità, lo potremmo definire di fascia intermedia, rispetto a quello che può offrire un classico Apple iPad, e come tale ha un prezzo leggermente superiore al normale, raggiungendo di listino circa 800 euro.

Come al solito i dispositivi di casa Apple hanno prezzi che vanno oltre quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò si tramuta in parte in una qualità superiore, ma non solo. Il prodotto in questione è un Apple iPad Air di quinta generazione, integra processore chip M1, e presenta ovviamente display Liquid Retina di ultima generazione, da 10,9 pollici di diagonale.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis e prezzi davvero ai minimi storici.

Apple iPad Air: la promozione su Amazon è super

Ad oggi la spesa finale da sostenere per l’acquisto di un Apple iPad Air di quinta generazione è molto inferiore rispetto al passato, è vero che al suo interno si trova il chip M1 (e non l’ultimo M2), tuttavia pensare di risparmiare 200 euro sul listino, non deve assolutamente passare inosservato. Su Amazon il valore iniziale da prendere come riferimento è di 789 euro, cifra ridotta del 25%, fino ad una spesa finale da sostenere pari a soli 589 euro.

Compralo su Amazon

Al netto della piccola mancanza sul processore, possiamo comunque dire di avere la certezza di mettere le mani su un prodotto tecnologicamente avanzato, poiché è compatibile con WiFi 6, gode del touch ID per l’accesso sicuro al sistema (oltre che ai pagamenti di vario genere), ha una fotocamera frontale e posteriore di 12 megapixel (qualitativamente superiore a tanti altri tablet), per finire con una autonomia di circa 25 ore di utilizzo continuativo, in via del tutto teorica.

La memoria interna di 64GB è fissa, come vi abbiamo anticipato, ciò sta a significare che non potrà essere incrementata dall’utente in nessun modo, nemmeno con microSD.