Berlino - la seconda stagione si farà, parola di Netflix

La notizia tanto attesa dai fan de ‘La Casa di Carta’ è finalmente arrivata: il personaggio di Berlino, interpretato dall’attore Pedro Alonso, tornerà a brillare nel suo spinoff, confermando le voci di un seguito che avevano già iniziato a circolare. La decisione di Netflix di proseguire con una seconda stagione è stata influenzata dall’enorme successo riscosso dalla prima serie, che inizialmente era stata concepita come una narrazione autoconclusiva. Tuttavia, le trame intricate e i finali aperti hanno suscitato l’esigenza di esplorare ulteriormente le vicende, ampliando così il racconto oltre i confini inizialmente stabiliti.

Berlino: i personaggi riconfermati

Il teaser trailer rilasciato da Netflix il 19 febbraio, mostrando un Alonso enigmatico in ascensore, ha fatto salire l’attesa per la nuova stagione, sebbene la piattaforma abbia mantenuto il riserbo su dettagli più specifici riguardanti la trama e il cast. Intanto però sono trapelate alcune info importanti, come la presenza dei creatori Álex Pina e Esther Martínez Lobato alla guida della serie, insieme a un cast già noto ai fan della prima stagione. Tra i personaggi di ritorno ci sono:

Michelle Jenner nel ruolo di Keila, un’esperta in ingegneria elettronica con un forte legame con Berlino.

Tristán Ulloa come Damián, il professore filantropo e confidente di Berlino.

Begoña Vargas , che interpreta Cameron, una figura temeraria che sfida costantemente il pericolo.

Julio Peña Fernández nel ruolo di Roi, il leale seguace di Berlino.

Joel Sánchez, che torna a vestire i panni di Bruce, l'elemento più determinato e audace della squadra.

I tempi di produzione e la data di uscita di ‘Berlino 2’ rimangono avvolti nel mistero, suggerendo che i fan dovranno armarsi di pazienza prima di poter assistere ai nuovi sviluppi. Per chi non lo sapesse, il trionfo della prima stagione di ‘Berlino’, che ha dominato le classifiche di Netflix a livello globale raggiungendo la top 10 in 91 paesi e mantenendo posizioni di rilievo per sette settimane consecutive, ha accumulato 348 milioni di ore di visualizzazione e 53 milioni di visualizzazioni totali.