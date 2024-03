La tastiera Epomaker x Feker Galaxy80 si inserisce nel mercato delle tastiere meccaniche con un’offerta che promette un’eccellente combinazione tra prestazioni, design elegante e funzionalità avanzate. In un panorama sempre più affollato di opzioni, questa tastiera si distingue per la sua capacità di offrire una solida esperienza di digitazione e gaming senza dover rompere il salvadanaio.

La crescente domanda di tastiere meccaniche di alta qualità a prezzi accessibili ha portato al proliferare di prodotti sul mercato. Ma davvero pochi riescono a coniugare l’aspetto estetico con le prestazioni e la funzionalità in modo così convincente come il Galaxy80.

L’Epomaker x Feker Galaxy80 è il risultato di una collaborazione tra due marchi rinomati nel settore delle periferiche informatiche. Ciò si riflette nella cura dei dettagli e nella qualità complessiva del prodotto.

Nel corso di questa recensione, esploreremo più in dettaglio le caratteristiche e le prestazioni del Galaxy80. Analizzando il suo design e la costruzione, le funzionalità dei tasti, le opzioni di connettività e personalizzazione, l’autonomia della batteria, il rapporto qualità-prezzo e confrontandolo con la concorrenza sul mercato. Attraverso questa analisi approfondita, cercheremo di fornire una visione completa delle capacità e delle limitazioni di questa tastiera.

In questo modo speriamo di poter aiutare i potenziali acquirenti a prendere una decisione informata sul loro prossimo acquisto.

Epomaker Galaxy80: design e costruzione

L’Epomaker Galaxy80 si distingue per il suo design moderno, elegante e robusto. Realizzata interamente in lega di alluminio fresato CNC, questa tastiera offre una sensazione di solidità e qualità fin dal primo tocco.

La scelta dell’alluminio non solo conferisce al Galaxy80 un aspetto sofisticato, ma assicura anche una resistenza superiore all’usura quotidiana e una durata nel tempo che lo rende un investimento valido anche per gli anni a venire.

Oltre alla sua costruzione in lega di alluminio, il Galaxy80 presenta anche una serie di dettagli che ne arricchiscono il design.

I lati sagomati del case conferiscono un tocco di eleganza e originalità ;

del case conferiscono un tocco di e ; Le opzioni di colore disponibili, tra cui bianco , nero , blu pastello , rosa e viola , permettono agli utenti di personalizzare la tastiera in base ai propri gusti e preferenze.

, , , e , permettono agli utenti di la tastiera in base ai propri gusti e preferenze. Un altro elemento distintivo è la presenza di una striscia LED RGB luminosa sotto il cluster di tasti di navigazione e modifica ;

luminosa sotto il cluster di tasti di e ; Un piccolo badge a stella sulla parte superiore del case.

Questi dettagli non solo aggiungono un tocco di stile e personalità alla tastiera, ma offrono anche funzionalità aggiuntive, come la visualizzazione dello stato della connessione wireless attraverso il badge a stella.

Insomma, in linea generale, il design e la costruzione del Galaxy80 sono stati curati con grande attenzione ai dettagli e alla funzionalità.

L’estetica moderna ed elegante si sposa perfettamente con la solidità e la durabilità della costruzione in lega di alluminio, creando una tastiera che non solo si distingue per il suo aspetto, ma offre anche prestazioni affidabili e ad alta qualità per lungo tempo.

TASTI E FUNZIONAMENTO

La tastiera Epomaker x Feker Galaxy80 offre un’esperienza di digitazione superiore grazie alla combinazione di tasti di alta qualità e un funzionamento ottimizzato. Con 88 tasti ed un layout compatto Tenkeyless, riesce ad integrare tutti i tasti essenziali in uno spazio ridotto, garantendo al contempo un’ergonomia ottimale e una disposizione intuitiva.

I tasti del Galaxy80 sono realizzati in PBT Doubleshot con profilo MDA, un materiale noto per la sua durabilità e resistenza all’usura. Questo assicura che le leggende sui tasti rimangono chiare e nitide nel tempo, evitando lo sbiadimento e l’usura prematura. In più, il profilo MDA offre una superficie leggermente concava che avvolge delicatamente le dita durante la digitazione, garantendo una sensazione confortevole e naturale.

Per quanto riguarda il funzionamento dei tasti, anche questo è altrettanto impressionante, grazie alla presenza di switch Feker marble white. Questi switch sono lineari e leggeri, con un’attuazione di soli 42 grammi che aumenta a soli 47 grammi per arrivare in fondo. La lunghezza della molla di 20 mm offre una risposta rapida e reattiva, ideale sia per il gaming che per la digitazione di testi prolungata.

I switch del Galaxy80 sono hot-swappable, il che significa che è possibile sostituirli facilmente con altri switch a 3 o 5 pin senza doverli saldare. Tutto ciò offre agli utenti la flessibilità di personalizzare la loro esperienza di digitazione in base alle proprie preferenze, consentendo di sperimentare con diversi tipi di switch per trovare quello che meglio si adatta alle proprie esigenze.

In sintesi possiamo quindi dire che, i tasti e il funzionamento del Galaxy80 offrono un’esperienza di digitazione di alta qualità che si distingue per la sua precisione, reattività e comfort, oltre alla possibilità di personalizzarla a proprio piacimento.

CONNETTIVITÀ, TECNOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE

L’Epomaker Galaxy80 offre una connettività versatile e una serie di funzionalità avanzate per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Con tre modalità di connessione disponibili, tra cui bluetooth, wireless a 2,4 GHz e USB cablato.

La tastiera si adatta a una vasta gamma di configurazioni e dispositivi, garantendo una flessibilità senza pari.

La connettività Bluetooth consente agli utenti di collegare la tastiera a dispositivi compatibili senza l’ingombro di cavi, ideale per l’utilizzo con dispositivi mobili come tablet e smartphone.

consente agli utenti di collegare la tastiera a dispositivi compatibili senza l’ingombro di cavi, ideale per l’utilizzo con dispositivi mobili come tablet e smartphone. La connessione wireless a 2,4 GHz offre una connessione più veloce e stabile, perfetta per il gaming e l’utilizzo con dispositivi desktop.

offre una connessione più veloce e stabile, perfetta per il gaming e l’utilizzo con dispositivi desktop. La connessione USB cablata garantisce un’opzione affidabile per coloro che preferiscono una connessione tradizionale.

In termini di personalizzazione, il Galaxy80 offre una serie di opzioni per adattare la tastiera alle proprie preferenze. Grazie al software di personalizzazione incluso, gli utenti possono:

Rimappare i tasti;

Registrare macro;

Modificare gli effetti luminosi per creare una configurazione personalizzata che si adatti alle loro esigenze specifiche.

Anche se il software potrebbe non essere il più avanzato sul mercato, offre comunque una buona gamma di funzionalità per personalizzare l’esperienza di utilizzo della tastiera.

In più, come già detto, la tastiera supporta l’utilizzo di switch hot-swappable, consentendo agli utenti di sostituire facilmente gli switch dei tasti senza doverli saldare. Insomma, la connettività, la tecnologia e le opzioni di personalizzazione offerte dal Galaxy80 lo rendono una scelta versatile e adatta a una vasta gamma di utenti.

AUTONOMIA

Un’altra caratteristica distintiva della nuova Epomaker Galaxy80 è la sua eccezionale autonomia, che la rende ideale per sessioni di utilizzo prolungate senza dover ricaricare frequentemente la batteria. Dotata di una batteria al litio ricaricabile da 4000 mAh, questa tastiera offre prestazioni di lunga durata che consentono agli utenti di lavorare o giocare per ore senza interruzioni.

Grazie alla sua ampia capacità della batteria, Galaxy80 può sostenere sessioni di utilizzo intensive con l’illuminazione RGB a piena luminosità per un periodo prolungato. Anche se l’illuminazione RGB richiede molta energia, la batteria da 4000mAh è assolutamente in grado di gestire l’illuminazione a piena potenza per un tempo considerevole prima di dover essere ricaricata.

Ma non è tutto, il Galaxy80 offre diverse modalità di risparmio energetico che consentono agli utenti di massimizzare l’autonomia della batteria. Per esempio, è possibile disattivare l’illuminazione RGB o ridurne l’intensità per prolungare ulteriormente la durata della batteria. Queste opzioni permettono agli utenti di personalizzare l’esperienza di utilizzo in base alle proprie esigenze e preferenze, garantendo al contempo una durata della batteria ottimale.

PREZZO E CONCORRENZA

La tastiera Galaxy80 si distingue sul mercato per offrire un rapporto qualità-prezzo eccezionale, combinando prestazioni di alto livello con un prezzo accessibile.

Con un costo di 105,99 dollari (ovvero 98,36 euro) su piattaforme come Amazon, il prodotto si posiziona come una scelta competitiva nel segmento delle tastiere meccaniche di fascia media. Considerando le caratteristiche e le prestazioni offerte dal Galaxy80, è difficile trovare alternative che offrano lo stesso livello di valore.

Esaminando il mercato delle tastiere meccaniche wireless compatte Tenkeyless, è possibile però individuare alcune alternative che potrebbero interessare gli utenti alla ricerca di opzioni simili. Anche se sicuramente vi sono alcune caratteristiche che giocano molto a favore della nostra Epomaker. Per esempio, gli utenti potrebbero preferirla per la sua costruzione in lega di alluminio e la batteria di lunga durata.

Insomma, il Galaxy80 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo nel suo segmento di mercato, garantendo prestazioni di alto livello e una serie di funzionalità avanzate a un prezzo accessibile.

PRO E CONTRO

Il Galaxy80 offre una serie di vantaggi distintivi che lo rendono una scelta allettante per una vasta gamma di utenti. Presenta però anche alcuni svantaggi da tenere in considerazione prima di effettuare l’acquisto.

Tra i principali vantaggi del Galaxy80 spiccano:

Vantaggi:

Design e costruzione di alta qualità: Il guscio robusto in lega di alluminio offre solidità e durabilità, garantendo una base stabile per una digitazione precisa e reattiva, adatta sia per l’uso professionale che per il gaming.

Il guscio robusto in lega di alluminio offre solidità e durabilità, garantendo una base stabile per una digitazione precisa e reattiva, adatta sia per l’uso professionale che per il gaming. Connettività versatile e opzioni di personalizzazione avanzate: Tre modalità di connessione disponibili e la possibilità di rimappare i tasti e registrare macro consentono agli utenti di adattare la tastiera alle proprie esigenze specifiche, da quella produttiva a quella ludica.

Tre modalità di connessione disponibili e la possibilità di rimappare i tasti e registrare macro consentono agli utenti di adattare la tastiera alle proprie esigenze specifiche, da quella produttiva a quella ludica. Eccezionale autonomia: La batteria da 4000 mAh consente sessioni di utilizzo prolungate senza dover ricaricare frequentemente, offrendo maggiore libertà e praticità sia per lavoro che per gioco.

Ad ogni modo, malgrado i numerosi vantaggi, il Galaxy80 presenta anche alcuni svantaggi:

Svantaggi:

Mancanza di supporto per VIA e software di personalizzazione non completamente ottimizzato: La limitata personalizzazione potrebbe non soddisfare gli utenti più esigenti.

La limitata personalizzazione potrebbe non soddisfare gli utenti più esigenti. Possibili problemi con gli stabilizzatori pre-lubrificati: Alcuni utenti potrebbero riscontrare necessità di lubrificazione aggiuntiva nel tempo per garantire un funzionamento ottimale degli stabilizzatori.

Considerare sia i vantaggi che gli svantaggi aiuterà gli utenti a prendere una decisione informata sull’acquisto del Galaxy80.

CONCLUSIONE

In conclusione, la Epomaker x Feker Galaxy80 si distingue come una tastiera meccanica wireless Tenkeyless di alta qualità che offre un’eccellente combinazione di prestazioni, design e valore.

È una scelta ideale per una vasta gamma di utenti, dai professionisti alla ricerca di una tastiera affidabile per il lavoro, ai gamer che cercano un dispositivo performante per le loro sessioni di gioco.

Il design elegante e minimalista del Galaxy80, combinato con la sua costruzione solida e resistente, lo rende non solo uno strumento pratico, ma anche molto stiloso e adatto per qualsiasi ambiente. La sua compattezza lo rende adatto a scrivanie di dimensioni ridotte o configurazioni mobili, garantendo al contempo una digitazione confortevole e reattiva grazie alla struttura innovativa della guarnizione a balestra.

La connettività versatile del Galaxy80 consente agli utenti di utilizzare la tastiera con facilità su una varietà di dispositivi e piattaforme, mentre le opzioni di personalizzazione avanzate permettono di adattare l’esperienza di utilizzo alle proprie preferenze individuali.

In sintesi, con un prezzo competitivo e una serie di caratteristiche avanzate, il Galaxy80 si conferma come una scelta solida e conveniente nel mercato delle tastiere meccaniche wireless Tenkeyless, offrendo una soluzione affidabile e di alta qualità a un prezzo accessibile.