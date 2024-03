L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha lanciato una promozione straordinaria che offre un incredibile vantaggio a tutti coloro che scelgono di chiedere la portabilità del loro numero verso l’operatore virtuale di Vodafone. Questa promozione esclusiva è attiva a partire dal 1 marzo 2024 e rimarrà valida fino al 29 marzo 2024, offrendo a chiunque colga questa opportunità l’opportunità di ricevere gratuitamente un bonus di ricarica di 5 euro. Per partecipare e beneficiare di questa offerta eccezionale, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi.

Innanzitutto, è necessario essere consumatori residenti o domiciliati in Italia e attivare una nuova SIM sul sito ufficiale di ho. durante il periodo di validità della promozione. Durante la procedura di attivazione, sarà richiesta la portabilità del numero (MNP), e sarà fondamentale inserire il codice promozionale #pasqua5 nel campo apposito dedicato ai voucher o agli hashtag promozionali. Per completare l’attivazione della nuova SIM, è possibile scegliere tra due opzioni di consegna: la consegna a domicilio oppure il ritiro e il pagamento presso una delle edicole aderenti.

Ricarica gratis con ho. Mobile

Una volta attivata la SIM e effettuato il primo rinnovo mensile successivo all’attivazione con portabilità, pagando il corrispettivo dell’offerta sottoscritta, si potrà beneficiare del bonus di ricarica telefonica di 5 euro. È importante sottolineare che il credito aggiuntivo sarà erogato entro le 24 ore successive al primo rinnovo, permettendo ai clienti di godere immediatamente dei vantaggi offerti da questa promozione straordinaria.

Ma quali sono le offerte disponibili su ho. Mobile per coloro che effettuano la portabilità del proprio numero? Per coloro che provengono da operatori come Iliad, Coop Voce, Daily Telecom e altri ancora, è disponibile un’offerta che include 100 GIGA di navigazione a soli 5,99 euro al mese, mentre un’altra opzione offre addirittura 180 GIGA al prezzo vantaggioso di 7,99 euro al mese.

Per chi invece arriva da operatori come Kena, Digi, Enegan e Feder Mobile, ho. Mobile propone un’offerta competitiva che comprende ben 150 GIGA al costo di 8,99 euro al mese.

Se invece il proprio attuale operatore è TIM, Vodafone, WindTre o Very Mobile, è possibile scegliere tra due offerte allettanti: una con 50 GIGA di navigazione a 11,99 euro al mese e un’altra con addirittura 150 GIGA al prezzo di 13,99 euro al mese.

Infine, per coloro che arrivano da un ampio elenco di operatori, tra cui Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb e molti altri, ho. Mobile offre un’offerta imperdibile che include 300 GIGA di navigazione al costo di soli 10,99 euro al mese.