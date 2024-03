Iliad PROROGA le sue offerte: ci sono 200 giga in 5G e la FLASH 150

Di tutta risposta agli altri gestori, Iliad ha deciso di lanciare una nuova proposta ultimamente sul sito ufficiale, ovvero la Flash 150. Oltre a questo, proprio con l’inizio del mese di marzo ha prorogato anche la sua Flash 200.

Iliad, le due offerte migliori in assoluto hanno 200 e 150 giga al mese

Contro ogni pronostico, l’offerta migliore di Iliad degli ultimi mesi è stata prorogata fino al prossimo 4 aprile alle ore 17:00. Stando a quanto riportato infatti il celebre gestore ha deciso di continuare su quella linea, ovvero quella del continuare con l’offerta migliore. La Flash 200, che sarebbe dovuta scomparire proprio durante la giornata di ieri, è ancora disponibile sul sito ufficiale con il suo solito prezzo e affianca un’altra grande proposta, ovvero la Flash 150.

Entrambe le soluzioni sono molto simili tra loro ma differenti per certi versi. In comune le due offerte mobili hanno la data di scadenza che è il 4 aprile, minuti e messaggi. Partendo dalla prima soluzione, quella più interessante per via del quantitativo di giga, ecco la Flash 200: al suo interno gli utenti troveranno minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione ma soprattutto 200 giga in rete 5G. Il prezzo mensile equivale a 9,99 € e dura per sempre una volta attivata l’offerta che ha un costo di attivazione uguale, ovvero di 9,99 € una tantum.

La differenza principale con la nuova offerta appena lanciata è sicuramente il 5G, che infatti c’è nella Flash 200 e non nella Flash 150. Quest’ultima include al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore e utente e 150 giga in 4G. Il prezzo finale è di 7,99 € al mese per sempre con il solito costo di attivazione ma senza 5G dunque.

Ricordiamo che la data di scadenza è il 4 aprile, ma questo non va in alcun modo ad inficiare sulla natura dell’offerta in entrambi i casi. Chi la sottoscrive potrà utilizzarla per sempre allo stesso prezzo, mentre chi non ci riesce dovrà aspettare il prossimo treno.