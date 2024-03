Oggi in quasi tutto il mondo si usa questa app di messagistica, WhatsApp, che ci permette di comunicare con tutte le persone, a tutte le ore e in ogni parte del mondo. Ma le migliori app sono sempre in continuo aggiornamento proprio per rendere l’uso più piacevole possibile per l’utente.

WhatsApp, termini di servizio e informativa sulla privacy completamente revisionata in Europa

WhatsApp sta aggiornando i suoi termini di servizio e l’informativa sulla privacy in Europa, per adeguarsi alle norme Europee in vigore come il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA). Queste modifiche entreranno in vigore ad aprile 2024.Questo aggiornamento non porterà dei cambiamenti sostanziale all’applicazione, se non consideriamo il fatto che molto presto WhatsApp permetterà di ricevere messaggi di servizio di terze parti. Inoltre l’app aggiungerà delle informazioni per far capire all’utente cosa è consentito o no sull’app. In questo modo si andrà anche ad adeguare la richiesta delle norme Europee sulla trasparenza verso gli utenti. A breve, gli utenti riceveranno una notifica in-app per prendere così visione dei nuovi termini.

Le modifiche comportano delle maggiori informazioni sui Termini di servizio, in maniera tale da rendere più chiaro all’utente che cosa è consentito e cosa no sulla piattaforma. Si avrà anche una ricezione di messaggi da app di terze parti. Con questa nuova funzionalità, quindi, si potranno ricevere messaggi da app di terze parti. Ci saranno delle linee guida per i canali. Avremo una spiegazione di come vengono applicate queste linee guida e gli utenti possono segnalare contenuti o ricorrere in appello contro delle decisioni che interessano i canali. Si andranno a fare trasferimenti internazionali di dati, dove per gli utenti UE si andrà ad utilizzare il nuovo EU-US Data Privacy Framework. Garantiranno così conformità alle normative sulla privacy. Ci sarà un età minima di utilizzo, che passerà dai 16 ai 13 anni, per far allineare l’Europa agli standard internazionali. Utilizzo di crittografia end-to-end, le chiamate e i messaggi rimangono crittografati, garantendo così sicurezza e privacy. Per continuare ad utilizzare WhatsApp dovremo accettare i nuovi termini di servizio, dopo l’11 Aprile 2024.