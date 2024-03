I nuovissimi Samsung Galaxy S24 sono stati presentati da poco meno di un paio di mesi ma i leaker sono già alla ricerca dei primi dettagli sui prossimi flagship coreani. I futuri Galaxy S25 sono già al centro di alcune indiscrezioni molto particolari nonostante ci voglia circa un anno al loro debutto ufficiale

In particolare, come condiviso da Connor su X/Twitter, Samsung potrebbe rivedere la partnership di lunga data con Qualcomm. L’azienda coreana è un forte alleato del chipmaker americano, tanto da avere una linea di prodotti dedicata.

Infatti, sulle attuali e precedenti generazioni di smartphone Galaxy S sono stati equipaggiati i chipset Qualcomm Snapdragon 8 for Galaxy. Si tratta di versioni custom dei SoC top di gamma in grado di sprigionare maggiore potenza rispetto alle controparti tradizionali.

Samsung non utilizzerà i SoC Qualcomm Snapdragon 8 sulla famiglia Galaxy S25 e sulle generazioni successive di flagship

So currently 2025 Samsung phones will be : Galaxy Z – Snapdragon Only

Galaxy S – Exynos Only

Galaxy A – Mediatek & Exynos — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 1, 2024

Tuttavia, la collaborazione sembra destinata ad essere ridimensionata. In particolare, l’indiscrezione emersa grazie a Connor indica una particolare suddivisione dei System-on-Chip per le varie linee di prodotto.

Samsung sembra intenzionata a rinunciare all’utilizzo dei SoC Qualcomm sulla futura serie Galaxy S25. I flagship di prossima generazione saranno spinti esclusivamente dal chipset Exynos 2500 prodotto dallo stesso brand coreano.

Lo stesso cambiamento includerà anche la linea Galaxy A, con il produttore che utilizzerà i propri SoC, alternandoli con quelli di MediaTek. Il cambiamento, però, sarà meno traumatico per gli utenti considerando che questi device non sprigionano potenze elevate.

I chipset realizzati da Qualcomm, però, non spariranno dl tutto dai device Samsung. Il brando continuerà ad utilizzarli sugli smartphone della serie Galaxy Z. Al momento il produttore non ha confermato ne smentito la notizia.

Tuttavia, sarà interessante analizzare i primi test benchmark per paragonare le prestazioni del SoC Exynos 2500 con lo Snapdragon 8 Gen 4. Ricordiamo che entrambe le soluzioni sono ancora in fase di sviluppo, quindi sarà necessario attendere ancora alcuni mesi prima di poter vedere i risultati su piattaforme come AnTuTu o Geekbench.