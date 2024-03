Apple Vision Pro 2, quanto ci vuole?

Apple Vision Pro 2, non sappiamo ancora quando potrebbe essere una sua probabile data di uscita. Dopo il lancio europeo di Apple Vision Pro in Europa, il visore virtuale della società della grande mela di prima generazione, si stà già parlando dalle prime voci negli Stati Uniti riguardo un visore di seconda generazione. Tutti stiamo aspettando che arrivi la seconda generazione dell’headset di Cupertino creato per la realtà mista. Secondo una fonte molto affidabile l’Apple Vision Pro 2 potrebbe farci aspettare molto tempo, con un tempo di attesa lunghissimo.

Seconda generazione per Apple Vision Pro, quando possiamo aspettarci la sua uscita?

La seconda generazione del visore Apple sta facendo parlare le persone ormai da mesi. Molti considerano quest’ultima generazione come la maturità dei visori Apple. Già abbiamo conoscenza che feature software e alcune novità hardware previste inizialmente per Apple Vision Pro sono attribuite ad Apple Vision Pro 2 negli ultimi mesi. Questa situazione è venuta fuori per via di ritardi produttivi e problemi di sviluppo. Adesso però ci interessa principalmente capire quando questo nuovo dispositivo arrivi sul mercato. Secondo il giornalista Mark Gurman, il visore richiederà almeno 18 mesi per avere il suo debutto internazionale. Gurman ha spiegato nella sua newsletter, “Apple Vision Pro 2 verrà lanciato al più presto tra un anno e mezzo”, facendo riferimento naturalmente nell’intervallo di tempo di agosto 2025 per una possibile data di lancio del visore.

E’ possibile che l’Apple Vision Pro 2 si presenterà durante il keynote Apple della WWDC 2025 oppure durante la conferenza per il lancio degli iPhone 17, durante settembre del prossimo anno. Gurman ha spiegato che il visore, inoltre, non riceverà revisioni annuali, come per gli Iphone o gli Apple Watch. Al momento pare che la scheda tecnica del nuovo visore sarà rinnovata sotto molti aspetti. Sarà più leggero e monterà probabilmente un chip M3 o addirittura M4. Si è ipotizzato comunque da altre fonti che il lancio di Apple Vision Pro 2 potrebbe farci aspettare fino al 2027. Potrebbe quindi volerci molto di più rispetto ai 18 mesi ipotizzati da Gurman.