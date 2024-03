A quanto pare Amazon ha deciso di tagliare di netto i rapporti con il modding per quanto riguarda Fire OS, Stando alle ultime novità infatti l’azienda ha recentemente introdotto un aggiornamento software per il sistema operativo dedicato alla sua Fire TV che va a bloccare completamente tutte le operazioni di modding sul sistema stesso.

Nel dettaglio dal punto di vista sviluppativo l’aggiornamento introdotto da Amazon va a bloccare la possibilità di eseguire comandi adb, i quali però per i tanti sviluppatori che operano su tale sistema operativo sono essenziali dal momento che appunto le applicazioni terze sfruttano questa tipologia di comando per svolgere diverse operazioni come ad esempio svuotare la cash associate alle app installate.

In che modo si blocca il modding

Nel dettaglio questo blocco introdotto da Amazon crea non pochi problemi dal momento che gli sviluppatori che propongono contenuti iscrivibili al mondo del modding, sfruttano questa tipologia di comando per rilevare le operazioni effettuate dall’utente sull’interfaccia come ad esempio le porzioni di schermo selezionate o le pressioni sui pulsanti del telecomando.

Amazon hai introdotto questo blocco nell’ultima aggiornamento a nome della sicurezza, effettivamente sfruttare questa tipologia di comando espone a non pochi pericoli fatto sta che però prima di stabilire una connessione adb, l’utente debba necessariamente passare almeno un paio di livelli di sicurezza, infatti quest’ultimo deve confermare la volontà di eseguire questa tipologia di comando.

A molti viene però da ipotizzare che tra le ragioni legate a questo blocco radicale vi sia anche la voglia di Amazon di tutelare il proprio profitto, le operazioni di modding infatti consentono di bypassare l’interfaccia utente stock di Fire OS e dunque di non visualizzare i contenuti pubblicitari normalmente presenti e che generano introiti per Amazon.

I dispositivi coinvolti da questo cambiamento sono quelli con la versione 7.6.6.9 di Fire TV per dispositivi come Fire TV Stick e Fire TV Cube, e la versione 8.1.0.3 per dispositivi Fire OS 8, come Fire TV Stick 4K e Fire Stick TV 4K Max.