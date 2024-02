VeryMobile e le offerte super vantaggiose per i nuovi clienti

Una mossa strategica di VeryMobile, operatore virtuale affiliato a WindTre, ha portato a un’importante espansione dell’opzione Very Full Speed, ora accessibile anche ai nuovi clienti sin dall’acquisto della SIM.

Dal 1 febbraio 2024, i nuovi utenti avrannola possibilità di attivare l’opzione Very Full Speed contemporaneamente all’acquisizione della loro SIM, un’aggiunta significativa rispetto al passato. In precedenza, questa opzione era disponibile solo per i clienti esistenti, richiedendo l’accesso all’app ufficiale dopo l’attivazione della SIM. Questa modifica semplifica notevolmente il processo, consentendo a tutti i nuovi clienti di godere immediatamente della massima velocità sulla rete WindTre 4G.

VeryMobile: navigazione senza limiti sin da subito

La possibilità di attivare Very Full Speed sin dall’acquisto della SIM si traduce in una navigazione senza limiti fin dal primo momento per i nuovi utenti di Very Mobile.

Prima di questa modifica, come detto, l’opzione Very Full Speed era un privilegio riservato ai clienti già registrati, richiedendo una seconda fase di attivazione tramite l’app ufficiale. Ora, questa barriera è stata rimossa, offrendo ai nuovi clienti l’opportunità di sperimentare immediatamente velocità di navigazione notevolmente superiori sulla rete WindTre 4G.

L’opzione Very Full Speed elimina il limite di velocità predefinito di 30 Mbps sia in download che in upload sulla rete 4G di WindTre. Consentendo di navigare fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload.

In più è importante notare che l’attivazione di questa opzione comporta un costo mensile aggiuntivo di 0,99 euro rispetto all’offerta principale. Il primo mese è gratuito, offrendo ai clienti la possibilità di valutare l’utilità del servizio.

La strategia competitiva dell’operatore

Questa mossa rappresenta una strategia competitiva chiara per VeryMobile, che punta a distinguersi nel mercato della telefonia mobile attraverso l’offerta di velocità di navigazione superiori.

Dal suo lancio nel 2018, l’operatore ha guadagnato terreno grazie alla convenienza delle sue offerte. Ora, investendo sulla leva della velocità di navigazione, l’operatore sembra mirare a consolidare il suo successo e a competere efficacemente in un mercato sempre più agguerrito.