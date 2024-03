Kena Mobile presenta due allettanti opzioni per coloro che desiderano un’esperienza mobile senza precedenti.

La prima offre un generoso pacchetto di 50 GIGA al mese per un anno intero ;

; La seconda, nota come “Guerriero Kena“, propone un’ancora più ampia dotazione di 100 GIGA. Unita a minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo imbattibile di soli 5,99€ al mese.

Queste opportunità sono riservate ai nuovi utenti o a coloro che desiderano trasferire il proprio numero provenendo da operatori selezionati come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, e altri ancora.

Kena Mobile: dettagli dell’offerta, ecco cosa aspettarsi

Questa proposta di Kena Mobile avrà un costo iniziale di 10€, che include i primi due canoni mensili e l’attivazione del servizio.

Successivamente, il canone mensile si stabilizzerà al prezzo indicato, garantendo così una convenienza costante nel tempo.

Va sottolineato che l’offerta prevede l’utilizzo lecito e corretto del traffico illimitato, con l’applicazione di condizioni specifiche nel caso di superamento dei GIGA inclusi.

Un’altra caratteristica degna di nota è la possibilità di usufruire di 7,5 GB di traffico dati incluso per navigare in Europa.

Offrendo così la libertà di rimanere connessi anche durante i viaggi all’estero. Questa inclusione si rivela particolarmente utile per coloro che amano spostarsi e desiderano mantenere la connettività ovunque vadano.

Velocità e qualità garantite

Entrambe le opzioni si appoggiano alla robusta rete 4G di TIM, che garantisce velocità di navigazione fino a 60 Mbps.

Ciò assicura un’esperienza fluida e senza intoppi durante l’utilizzo di servizi online, come la navigazione web, lo streaming di contenuti multimediali e molto altro ancora.

In sintesi, le offerte di Kena Mobile si presentano come una scelta intelligente per chiunque desideri un servizio mobile completo, conveniente e affidabile.

Con pacchetti generosi di dati e un’ampia copertura internazionale, i clienti possono restare connessi ovunque si trovino, senza dover rinunciare alla qualità e alla velocità del servizio. Con una varietà di opzioni disponibili, c’è sicuramente qualcosa che soddisferà le esigenze di ogni utente mobile.