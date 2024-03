Ognuno di noi al giorno d’oggi utilizza per un discreto quantitativo di ore il proprio computer per svolgere tantissime attività dal campo ricreativo fino a quello lavorativo, ovviamente tenendo acceso il dispositivo per un importante quantitativo di ore ogni giorno.

Tenere acceso il computer per tante o troppe ore al giorno però può essere nocivo per la macchina stessa, dal momento che un utilizzo costante e prolungato espone le componenti a un’usura prolungata che nel tempo può abbreviare la vita media della macchina, si tratta di un processo normale che però ovviamente viene accelerato dall’aumentato quantitativo di ore che il pc rimane acceso, danno ulteriormente esacerbato se magari dimenticate di spegnere la macchina una volta terminato l’utilizzo.

Ecco dunque che se siete delle persone sballate e dimenticate spesso di spegnere il vostro computer questo trucco molto semplice ma allo stesso tempo molto efficace può tornarvi utile per evitare questa evenienza, c’è però da fare attenzione, dovete distinguere infatti lo spegnimento dall’ibernazione, quest’ultima infatti a differenza della prima vi consentirà di fissare i dati utilizzati e di non perderli.

Attivare lo spegnimento automatico

Per attivare lo spegnimento o ibernazione automatica dovrete semplicemente recarvi nel prompt dei comandi, per farlo vi basterà cliccare sul pulsante start, dopodiché digitare in cerca la stringa cmd, una volta trovato fate clic con il tasto destro e selezionate la voce esegui come amministratore, così facendo si aprirà il prompt all’interno del quale dovrete digitare la stringa powercfg/ hibernate on, in tal modo la funzione verrà automaticamente attivata e potrete selezionare quando farla partire, ad esempio dopo un tot di ore di uso del pc, ad una certa ora, oppure se è acceso da tempo e il pc non viene utilizzato, in alternativa potete anche selezionare una data e un orario specifico per lo spegnimento della macchina in uso.