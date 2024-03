Il mondo della pesca sportiva è pronto ad approdare su Nintendo Switch con Pocket Fishing. Il titolo si configura come un gioco di pesca arcade dall’ampia varietà di specie da catturare e un gameplay rilassante ma divertente.

I giocatori si troveranno a vivere l’esperienza di un pescatore professionista affrontare una vasta gamma di specie di pesci che arriverà a contare oltre sessanta tipologie differenti. Gli sviluppatori hanno voluto rendere il titolo accessibile a tutti.

Per questo motivo, l’impronta di gioco è quella arcade, con le meccaniche prese in prestito da Ultimate Fishing Mobile, un titolo pubblicato per smartphone Android e iOS. Tuttavia Pocket Fishing porta l’esperienza ad un nuovo livello, arrivando su Nintendo Switch.

Grazie a Pocket Fishing, gli utenti Nintendo Switch potranno divertirsi a sperimentare la pesca sportiva in stile arcade

Come mostrato su YouTube nel trailer di lancio, le meccaniche di gioco sono intuitive proprio per permettere a tutti di cimentarsi in questa nuova avventura. Inoltre, le sessantacinque specie di pesci presenti renderanno il gameplay variegato e diverso ad ogni pesca.

Inoltre, sarà possibile acquisire nuovi strumenti per progredire nella storie e arrivare a sfidare tipologie di pesci sempre più grandi e impegnativi. Si partirà da pesci relativamente piccoli come salmoni, carpe, piranha e trote per arrivare fino ai temibili squali.

Le modalità di gioco saranno due, la pesca con il galleggiante e lo spinning. Inoltre, sono presenti alcune feature molto interessanti come il ciclo giorno e notte che permette di alternare la fase della giornata per avere accesso a diverse tipologie di pesci. Infine, è presente anche una telecamera subacquea che permette di vedere quanto succede sotto la superficie del mare e avere una migliore visione d’insieme.

I giocatori potranno selezionare cinque location di pesca uniche e suggestive che permetteranno di fare il giro del mondo. Gli spot saranno situati in Nuova Zelanda, Stati Uniti, Norvegia, Mauritius e in Amazzonia.