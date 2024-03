Il futuro della tecnologia è sempre più radioso e con le basi che si stanno cementando in questo momento ci si chiede se ci sarà qualcosa nei prossimi decenni che l’uomo non potrà costruire.

Grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, il mondo scientifico non è mai stato così affascinante, e neanche così pericoloso.

Ci sono migliaia di rivoluzioni in atto in questo preciso momento storico e una di essere potrebbe essere messa in atto da Samsung.

Il colosso coreano dell’elettronica ha presentato un concept al Mobile World Congress di Barcellona davvero avanguardistico e innovativo.

Cling Band, cos’è il dispositivo rivoluzionario di Samsung

Samsung è già leader nel mondo dell’elettronica e della rivoluzione tecnologica, grazie allo sviluppo di diversi smartphone e altri dispositivi.

L’azienda è stata infatti tra le prime a sviluppare i famosi smartphone pieghevoli come il Galaxy Fold, cellulare che si apre come un libro e il Galaxy Z Flip, un dispositivo che si piega a conchiglia.

A quanto pare Samsung potrebbe proseguire con il progetto dei dispositivi pieghevoli, generando un nuovo modello, mai visto prima.

L’oggetto presentato a Barcellona è chiamato Cling Band ed è uno smartphone con display OLED pieghevole. La novità sta tutta nel modo in cui esso si piega, come se fosse un orologio.

Proprio così, il Cling Band è un concept di un cellulare che si indossa al polso come un orologio, mantenendo tutte le funzioni di uno smartphone.

Si tratta di un ibrido incredibile tra un cellulare e uno smartwatch, ma bisogna specificare che questo prodotto potrebbe non vedere mai la luce.

Samsung infatti, almeno per il momento, non ha intenzione di produrlo, probabilmente a causa delle dimensioni esagerate che lo renderebbero scomodo da portare al polso per periodi prolungati.

Resta tuttavia incredibile l’evoluzione raggiunta dagli schermi in questi anni.