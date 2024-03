Tutti noi oggi possediamo uno smartphone, sono creati per farci telefonare, mandare i messaggi, elaborare documenti, fare foto, hanno un sacco di vantaggi. Ma hanno anche degli svantaggi, sono molto più complessi rispetto ai vecchi telefoni, hanno delle funzioni comunque limitate, però nonostante i difetti influiscono moltissimo sulla nostra vita in meglio. Però qualche volta l’errore umano ci complica l’uso di questo fantastico dispositivo, talvolta eliminando qualche funzione a noi importante. Ma quando succede, niente panico che ci sarà la soluzione per ripristinare il nostro errore.

Pensiamo che sia un errore che non si può riparare, niente panico

Oggi tutti gli smartphone hanno un applicazione comune, troviamo su ogni singolo dispositivo l’app pre-istallata dell’impostazioni. Quest’ultima la definiamo come incancellabile, ma non è così, è praticamente un app come le altre e può essere molto facilmente eliminata se si vuole. Siccome è un app molto essenziale non vogliamo mai eliminarla, ma se succede cosa dobbiamo fare per ripristinarla? Innanzitutto, non dobbiamo avere panico perchè ripristinarla è molto semplice, poi bisognerà seguire delle piccole, ma specifiche istruzioni che ci permetteranno di risolvere questo problema. Le soluzioni più semplici sono due, ripristinare il layout e aprire la barra di ricerca.

Usando il primo metodo, scoprirete che è veramente molto semplice. Infatti abbiamo il semplice dovere di ripristinare il layout e di conseguenza ci ritroveremo, sullo schermo del nostro smartphone, nuovamente l’app che noi abbiamo involontariamente cancellato, impostazioni. La prima soluzione quindi è molto semplice. Se la prima non ci piace e vogliamo adottare il secondo metodo di risoluzione adesso vedremo come si fa. Per quanto riguarda la seconda soluzione, quest’ultima l’utente deve entrare all’interno del proprio smartphone, cliccando sulla barra di ricerca che ha internamente il cellulare. Se noi andiamo a digitare il nome dell’applicazione, impostazioni, il telefono la ritroverà in un tempo molto breve. Così possiamo reinstallarla e continuare ad utilizzarla per adattare lo smartphone alle nostre esigenze. A tutto c’è rimedio e quindi anche se un giorno potremo commettere questo errore non grave possiamo seguire queste istruzioni per rimediare.