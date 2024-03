Il produttore tech Realme sta preparando l’arrivo di numerosi nuovi smartphone di fascia media, inizialmente per il mercato indonesiano. Uno di questi sarà il prossimo Realme 12 5G. Di quest’ultimo abbiamo avuto modo di scoprire poche caratteristiche fino ad ora. Tuttavia, ora l’azienda ha pubblicato in rete sul social network X un post con cui ha rivelato numerosi dettagli, tra cui la data di presentazione ufficiale, il design e alcune specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il produttore tech Realme annuncerà a breve il nuovo Realme 12 5G

Realme si sta preparando ad annunciare in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo Realme 12 5G e ora abbiamo qualche informazione in più. L’azienda tech ha infatti da poco pubblicato in post sui social con cui ha rivelato non poche informazioni.

In particolare, la prima informazione rivelata da Realme è la data della presentazione ufficiale. L’azienda terrà un evento di presentazione la prossima settimana, ovvero il prossimo 6 marzo 2024. L’azienda ha poi rivelato parte del design di questo dispositivo. Osservando l’immagine pubblicata dall’azienda, possiamo notare che anche questo device avrà un look in linea con quello del fratello maggiore, ovvero Realme 12 5G Plus.

🎥 Keep a check on perfect perspective and clear picture quality with the 108MP portrait camera of #realme12 5G. Launching on 6th March, 12 Noon!

Know more: https://t.co/KV124zWuMV#realmePortraitMaster pic.twitter.com/OTm91k8aY0 — realme (@realmeIndia) February 29, 2024

Sul retro ci sarà infatti un modulo fotografico di forma circolare. Qui troveranno posto tre sensori fotografici più un piccolo flash LED. Secondo quanto rivelato da Realme, a bordo ci sarà un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Oltre a questo, purtroppo l’azienda non ha rivelato altro riguardo alle specifiche tecniche. Sappiamo però che i pre-ordini del nuovo Realme 12 5G partiranno dal 5 marzo 2024.

Insomma, manca quindi davvero poco al debutto ufficiale di questo nuovo device di fascia media di Realme. Vi terremo aggiornati se dovessero emergere ulteriori informazioni, soprattutto per quanto riguarda il prezzo di vendita ufficiale di questo nuovo dispositivo dell’azienda.