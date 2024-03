Non è una novità che WhatsApp, e non solo, dopo un bel po’ di anni smettano di funzionare su alcuni dispositivi.

WhatsApp, come anche altre applicazioni, effettuano degli aggiornamenti costanti della propria piattaforma. Sappiamo infatti che l’app verde è molto diversa rispetto al suo lancio nell’ormai lontano 2009.

L’app infatti effettua ciclicamente degli upgrade delle sue funzionalità e delle sue impostazioni di sicurezza. Tra le più recenti ci sono sicuramente le nuove formattazioni del testo, la possibilità di inviare i contenuti multimediali in HD e la creazione dei canali.

Tutte queste modifiche non sarebbero supportate su smartphone vecchi di dieci anni e per questo motivo WhatsApp sceglie di interrompere il funzionamento della piattaforma su alcuni dispositivi più datati.

Il dispendio di energie e di costi per lo sviluppo di sistemi di sicurezza sugli smartphone più vecchi sarebbe troppo esoso e non conveniente per l’applicazione di Mark Zuckerberg.

Tuttavia se possiede un dispositivo più vecchiotto non c’è da preoccuparsi, tutte le altre funzioni continueranno a essere attive.

WhatsApp, la lista degli smartphone su cui non funzionerà più

Su questi dispositivi che elencheremo a breve, WhatsApp smetterà di funzionare in questi giorni o ha già smesso di farlo. In particolare non verrà più supportato sui dispositivi con Android 4, iOS 11 e le versioni precedenti a KaiOS 2.5.0.

Ecco qui la lista completa degli smartphone su cui WhatsApp non verrà più supportato: