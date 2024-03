Soltanto qualche mese fa Samsung ha presentato ufficialmente i suoi Galaxy S24 inaugurando una nuova era nella quale l’intelligenza artificiale gioca un ruolo decisamente rilevante. Le funzionalità Galaxy AI rappresentano, infatti, un punto forte degli ultimi dispositivi del colosso sudcoreano e non è da escludere la possibilità che l’arrivo dei prossimi pieghevoli possa essere accompagnato dall’introduzione di funzioni sempre più sofisticate, che renderanno gli smartphone Samsung davvero all’avanguardia rispetto alla concorrenza.

Nell’attesa di scoprire quali saranno le idee del colosso, OnLeaks in collaborazione con Smartprix ha ben pensato di svelare quello che potrebbe essere il design del prossimo Samsung Galaxy Z Flip 6, evidenziando alcune differenze rispetto al suo predecessore.

Samsung Galaxy Z Flip 6: il design non è più un segreto!

Dalle immagini trapelate in rete appare evidente che il Samsung Galaxy Z Flip 6 potrebbe non presentare particolari novità dal punto di vista estetico. La fonte mostra un dispositivo quasi identico al Galaxy Z Flip 5, fatta eccezione per lo spessore e la lunghezza complessiva. Molto probabilmente Samsung procederà con la realizzazione di un Galaxy Z Flip 6 più corto ma leggermente più spesso al fine di inserire una batteria più grande.

Il pieghevole a conchiglia di nuova generazione dovrebbe infatti accogliere una batteria da 4000 mAh, leggermente più grande rispetto a quella da 3700 mAh presente su Galaxy Z Flip 5. Per il resto non sembrano essere previsti ulteriori aggiornamenti significativi. Il display dovrebbe essere anche in questo caso da 6,7 pollici mentre il pannello esterno potrebbe continuare ad essere da 3,4 pollici. Anche il comparto fotografico, inoltre, potrebbe rimanere invariato, con i due sensori posizionati sul retro e una fotocamera nella parte anteriore dello smartphone. A rendere il dispositivo differente rispetto al suo predecessore sarà senza alcun dubbio il processore. Samsung potrebbe adottare un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Le ipotesi fino ad ora emerse potrebbero non rispecchiare la realtà e presto potrebbero comunque trapelare maggiori informazioni riguardo i progetti del colosso. Resta comunque da ammettere che, qualora Samsung non implementasse alcuna particolarità extra, gran parte degli utenti potrebbero rinunciare all’acquisto optando per la presunta versione low cost. Si dice, infatti, che l’azienda procederà con il lancio di un nuovo smartphone pieghevole economico e che sarà decisamente interessante e disponibile a un prezzo molto contenuto.