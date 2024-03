Uno sconto davvero più unico che raro vi attende su Amazon, nel momento in cui vorrete acquistare un notebook HP di ultima generazione, a tutti gli effetti potrete spendere poco o niente, risparmiando il 31% del prezzo di listino.

Avvicinarsi ad un notebook appare per molti versi molto costoso, per il semplice fatto che di base si tratta di un prodotto essenziale per la nostra quotidianità, ed allo stesso tempo ne esistono talmente tante varianti da mandare in confusione anche l’utente più esperto. Oggi vi parliamo di un modello relativamente economico, che costa meno di 500 euro, ed è davvero ottimo sotto molteplici punti di vista: è l’HP 15s-eq3001sl.

Notebook HP in promozione: quanto costa oggi?

Il prezzo di questo prodotto è tutt’altro che elevato, infatti il suo listino sarebbe di addirittura 699 euro, cifre che più si avvicinano ad una fascia media, ma fortunatamente sono state ridotte del 31%, così da riuscire a risparmiare un pochino, e poter spendere solamente 479 euro per il suo acquisto, direttamente al seguente link.

A prescindere dal prezzo finale, è bene sapere che il risparmio non è di poco conto, poiché a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter utilizzare un AMD Ryzen 5 5625U, un processore dal basso consumo energetico, ma comunque dalla frequenza di clock molto più alta di quanto possiate immaginare. Il design è ergonomico, gode di uno chassis in colorazione argento, con tastiera in plastica riciclata e di una buonissima connettività fisica: MicroSD, USB type-C, lettore di impronte digitali, una HDMI 1.4b (quindi senza VVR) ed un peso di 1,79 kg. Lo spessore, pari a 1,79 centimetri, lo riteniamo più che adeguato alla tipologia del prodotto, pronto per garantire una buona portabilità generale.