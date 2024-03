Samsung Galaxy A53 è uno smartphone che rientra nella fascia di prezzo dei 300 euro, e che rappresenta forse il punto più alto su cui fare affidamento, nel momento in cui si fosse interessati a mantenere un risparmio elevato, senza perdere troppo di vista le prestazioni finali.

Il prodotto è prima di tutto caratterizzato da un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, un Infinity-O AMOLED con risoluzione FullHD+. Un pregio non da poco se considerate quanto sia difficile, almeno al giorno d’oggi, riuscire a godere di cotanta qualità, spendendo così poco.

Samsung Galaxy A53: spesa ridottissima per poco tempo

Tutti gli utenti possono davvero pensare di acquistare un Samsung Galaxy A53 5G, e risparmiare al massimo, infatti in questo periodo su Amazon il prezzo mediano, che ricordiamo essere di 274,98 euro, risulta essere ulteriormente ridotto del 6%, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 259 euro. Se volete acquistarlo, potete premere qui.

Al netto di un display di altissima qualità, i punti di forza di un prodotto di questo tipo sono indubbiamente innumerevoli, a partire dai 128GB di memoria interna (facilmente espandibile tramite l’ausilio di una microSD), passando poi per una batteria da 5000mAh, un quantitativo più che sufficiente per riuscire ad utilizzare lo smartphone per qualche giorno, prima di dover ricorrere alla ricarica. Il sistema operativo resta Android 12, approfittando però dell’ottima personalizzazione software di Samsung, la One UI, ritenuta da molti una delle più complete in assoluto. In ultimo vi vogliamo parlare del comparto fotografico, insieme di fotocamere al cui culmine troviamo un sensore da 64 megapixel, che presenta stabilizzatore ottico integrato, capace quindi di garantire riprese stabili ed affidabili nella maggior parte delle occasioni. Tutti questi punti forti vanno a comporre uno smartphone che tanti dovrebbero più che altro acquistare quasi subito.