Il mese di maggio sta per introdurre una serie di interessanti novità per la piattaforma streaming Disney+. Questa volta, il catalogo si arricchisce con tanti contenuti, molti di più di quelli a cui si è abituati. Molti titoli sono particolarmente attesi e sappiamo che ci sono tantissimi gli utenti entusiasti per i nuovi titoli che si andranno ad aggiungere su Disney+ tra appena qualche giorno. Scopriamo insieme quali sono le principali uscite del mese di maggio.

Film e Serie TV in arrivo su Disney+

Dall’11 maggio arriveranno sulla piattaforma i nuovi episodi di “Doctor Who”. Il Dottore con la sua nuova companion Ruby Sunday sono pronti a viaggiare attraverso il tempo e lo spazio per vivere tantissime nuove avvenute e affrontare nemici vecchi e nuovi. I primi episodi arriveranno l’11 maggio, poi ci sarà un nuovo episodio a settimana.

“Let it be” arriverà su Disney+ l’8 maggio. Il film uscito nel 1970 torna ora dopo il restauro effettuato dal team di Peter Jackson alla Park Road Post Production. “Let it be” è uscito in un periodo tumultuoso per i Beatles che erano sempre più vicini allo scioglimento, oggi viene riproposto al pubblico in tutto il suo splendore, con filmati inediti per offrire un’esperienza coinvolgente e completa. Al centro del docu–film c’è la produzione dell’omonimo album negli studi e sul tetto della Apple Corps a Londra nel 1969.

Dal 24 maggio, invece, arriva su Disney+ “The Beach Boys” e offre uno sguardo mai visto sulla band. A rendere lo show sempre più interessante sono i filmati d’archivio e una serie di interviste a Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston e altri artisti. La colonna sonora sarà disponibile sempre a partire dal 24 maggio.

Protagonisti di “Station 19” sono dei vigili del fuoco che lavorano in una caserma a Seattle. Ogni giorno sono impegnati per salvare vite umane. I primi 10 episodi saranno disponibili su Disney+, uno a settimana, a partire dal 9 maggio.

Le ulteriori uscite del mese

La stagione completa della serie “Feud: Capote Vs. The Swans” arriverà il 15 maggio. La serie racconta la storia dello scrittore Truman Capote. L’uomo era un vero e proprio confidente per le donne più influenti della società, da lui denominate “i cigni”. Un atto di tradimento però distrusse tutte le sue relazioni evento che lo bandì dall’alta società. Da quel punto lo scrittore cadde in una spirale di autodistruzione da cui non si riprese mai.

“Star Wars: Tales of the Empire” debutterà in esclusiva su Disney+, con tutti i sei episodi previsti, il 4 maggio, in vista dello Star Wars Day. La serie narra del temibile Impero Galattico visto dagli occhi di due guerrieri. Quest’ultimi si ritroveranno ad affrontare diverse situazioni intriganti e pericolose allo stesso tempo, seguendo strade ed epoche diverse.

Dal 23 maggio arriva, con un episodio a settimana, la quinta stagione della serie dedicata ad una delle famiglie più famose al mondo: “The Kardashians”. Le donne di questa famiglia racconteranno la verità sulle proprie storie aprendo una finestra sulle loro vite.

Su Disney+ arrivano, dal 1 maggio, tutti gli episodi disponibili per “Shardlake”. La serie è ambientata nel 1536 e racconta la storia dell’avvocato Matthew Shardlake. La sua vita è stravolta dall’arrivo di Thomas Cromwell che lo invita a indagare su una morte sospetta. “Shardlake” è un avvincente giallo tratto dai romanzi di Tudor di C.J. Sansom.

Infine, dal 5 maggio, arriva la seconda stagione di “Monsters &CO.”. La serie racconta la storia di Tylor Tuskmon come Jokester e della sua amicizia con Val, che vengono messi alla prova insieme alla sua intera vita. Solo percorrendo questa strada, Tylor comprende qual è il suo vero posto.