La politica di Steam per quanto riguarda il reso dei videogiochi è al stessa da ormai molti anni, ovvero restituzione del titolo entro 14 giorni dall’acquisto al massimo senza che lo si sia giocato in modo avanzato, ovvero il tempo di gioco non deve superare le due ore, del resto effettivamente qualsiasi giocatore con molto tempo libero potrebbe tranquillamente finire un titolo forse un paio di volte, la limitazione alle ore di gioco è dunque essenziale per evitare che ci sia qualcuno di furbo pronto a fare il resto una volta finito il gioco.

All’interno di questa politica però, era presenta una falla, “L’accesso avanzato“, ovvero una versione del gioco che consente di giocare agli utenti che hanno preacquistato un gioco su steam di giocarci prima del rilascio ufficiale, d’ora in avanti però, anche le ore dell’accesso avanzato concorreranno al conteggio delle due ore di gioco per il reso.

Stretta sul reso

Nella sezione notizie di Steam è apparsa ovviamente la nota inerente che recita: “Oggi abbiamo aggiornato una parte della nostra politica di rimborso relativa ai titoli preacquistati. Questa modifica riguarda i titoli in preacquisto offerti in “accesso avanzato”. Il tempo di gioco acquisito durante il periodo di accesso avanzato verrà ora conteggiato ai fini del periodo di rimborso di Steam.“.

Se poi ci si reca alla pagina dedicata ai rimborsi si trova la spiegazione su come funziona ora il reso ed il limite del tempo di gioco: “Solitamente, quando acquisti un titolo su Steam prima della data di rilascio, verrà applicato il limite di due ore di gioco per i rimborsi, ma il periodo di 14 giorni per i rimborsi non inizierà prima della data di rilascio. Ad esempio, se acquisti un gioco in accesso anticipato o in accesso avanzato, qualsiasi tempo di gioco verrà conteggiato nel limite di rimborso di due ore. Se preacquisti un titolo che non è giocabile prima della data di rilascio, puoi richiedere un rimborso in qualsiasi momento prima dell’uscita di quel titolo e il periodo di rimborso standard di 14 giorni/due ore verrà applicato a partire dalla data di rilascio del gioco.“.