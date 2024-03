Asus: questo notebook è scontato del 33% solo OGGI

Asus è una realtà davvero consolidata nell’immenso panorama mondiale della tecnologia, sia fissa che mobile, sia lavorativa che gaming, per questo motivo oggi ci ritroviamo ad avere sul mercato un numero incredibilmente elevato di prodotti di vario genere, in grado comunque di abbracciare il maggior numero di utenti possibili.

Con Asus Vivobook Go ci scontriamo con una realtà entry-level, più facilmente definita di fascia bassa, perfettamente idealizzata per coloro che sono alla ricerca di una soluzione dal basso prezzo, e che sopratutto non porta a prestazioni elevate. Il modello ha a sua volta comunque un display da 15,6 pollici di diagonale, Anti-Glare, quindi anti-riflesso, seguito a ruota da un processore Intel Celeron N4020, qualitativamente non troppo elevato, se considerate che ha inoltre 4GB di RAM e 128GB di memoria interna eMMC.

Ricevete le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, collegandovi subito a questo indirizzo.

Asus Vivobook Go: prodotto incredibile a basso prezzo

Come si può immaginare date le premesse, la spesa finale da sostenere per l’acquisto del suddetto prodotto è tutt’altro che elevata, poiché comunque avrebbe un listino di 399 euro, che nel periodo è stato ridotto da Amazon del 33%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 269 euro. Acquistatelo premendo questo link.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, con aggiornamenti frequenti e perfettamente allineati con la tipologia di prodotto, le prestazioni, dato il prezzo finale di vendita, non sono elevate, in particolare lo possiamo considerare più che adatto ad un pubblico che è alla ricerca di un notebook da utilizzare tutti i giorni, senza particolari pretese o aspettative, in quanto è presente una scheda grafica integrata, una Intel UHD Graphics 600, che non riesce sicuramente a fare miracoli. Sul mercato potete trovare differenti varianti dello stesso prodotto, con processore AMD Ryzen 5 o Intel Core i3, chiaramente cambia anche la spesa effettiva finale da sostenere, controllate attentamente prima di scegliere.