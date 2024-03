Un anno dopo l’annuncio ufficiale, Google ha finalmente dato il via all’implementazione delle tanto attese indicazioni rapide nell’app di navigazione Google Maps. Queste indicazioni rappresentano un passo avanti significativo nel rendere l’esperienza di navigazione più fluida e informativa per gli utenti, fornendo automaticamente gli orari di arrivo stimati aggiornati e indicazioni dettagliate sulla prossima svolta mentre ci si sposta lungo il percorso. Prima di questo aggiornamento, tali informazioni erano accessibili solo con il telefono sbloccato, ma ora sono facilmente consultabili direttamente dalla panoramica del tragitto o dalla schermata di blocco.

Secondo quanto riportato dal noto sito Android Police, le indicazioni rapide sono disattivate per impostazione predefinita e gli utenti possono attivarle facilmente accedendo alle Impostazioni dell’app, selezionando l’icona del proprio account situata nell’angolo in alto a destra, quindi dirigendosi alla sezione “Navigazione” e abilitando l’opzione “Indicazioni rapide durante la navigazione“.

Novità in arrivo per Google Maps

Nonostante questo importante aggiornamento per gli utenti Android, Google deve ancora attivare le Live Activities su iOS, come promesso un anno fa. Le Live Activities rappresentano un’altra funzionalità altamente attesa, in grado di mostrare informazioni e notifiche in tempo reale direttamente nella Dynamic Island degli iPhone più recenti, senza la necessità di sbloccare il telefono. Secondo quanto riportato dal sito statunitense Macrumors, Google è al lavoro per integrare il supporto alle API Live Activities di iOS, il che porterà un valore aggiunto all’utilizzo di Mappe su dispositivi Apple, migliorando l’esperienza di navigazione per gli utenti di iPhone più recenti.

Da ottobre dell’anno scorso, Google ha costantemente aggiornato e potenziato le Mappe, con l’obiettivo dichiarato di trasformare il modo in cui le persone interagiscono con il servizio. Grazie all’intelligenza artificiale e a una serie di aggiornamenti mirati, Google Maps consente ora agli utenti di pianificare e navigare in modo sicuro, prendere decisioni sostenibili e trovare ispirazione per le attività da svolgere.

Tra le nuove funzionalità introdotte, vi è la possibilità di visualizzare risultati fotografici quando si effettua una ricerca specifica su Maps. Inoltre, in determinate città, gli utenti possono cercare suggerimenti tematici riguardanti le “cose da fare“, toccare i luoghi di loro interesse per ottenere ulteriori informazioni e salvare le opzioni preferite in un elenco consultabile in seguito. Questi miglioramenti evidenziano l’impegno continuo di Google nel fornire un’esperienza di navigazione sempre più completa e personalizzata attraverso la sua popolare piattaforma di mappe.