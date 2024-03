Il sogno dell’umanità di creare automobili sempre più veloci sta diventando realtà con il passare del tempo. Ciò che un tempo sembrava fantascienza, ora si materializza nelle supercar di oggi, e addirittura nelle vetture di tutti i giorni. L’evoluzione dell’ingegneria automobilistica sta spingendo i limiti della velocità sempre più in alto, come dimostra il recente caso della casa automobilistica americana Hennessey.

Dieci anni fa, la Hennessey Venom GT stupì il mondo raggiungendo la vertiginosa velocità di 435,311 chilometri orari, superando così il record detenuto dalla Bugatti Veyron Super Sport. Oggi, la stessa Hennessey mira a superare il proprio primato con il suo ultimo modello, il Venom F5, progettato con l’ambizioso obiettivo di superare i 500 chilometri orari. Con l’aiuto dell’ex ingegnere capo di Amg One, Brian Jones, e del pilota recordista nella Pikes Peak del 2023, David Donohue, la Hennessey sta lavorando duramente per realizzare questo incredibile traguardo.

Il nuovo record dell’automobile più veloce del mondo

I test effettuati presso la pista dello Shuttle Landing Facility, ex Nasa, hanno già visto la Venom F5 toccare la notevole velocità di 434,522 chilometri orari. L’azienda ha dichiarato che la vettura è progettata per potenzialmente raggiungere una velocità massima teorica di 527,86 chilometri orari, anche se per il momento si accontenterebbero di superare le 300 miglia orarie, una sfida che celebrerebbe anche il decimo anniversario dell’impresa della Venom GT.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, gli ingegneri di Hennessey stanno lavorando su una combinazione dettagliata di tecnologia motore e struttura del veicolo. Il motore sarà un V8 Fury biturbo da 1187 cavalli, abbinato a un telaio realizzato con fibra di carbonio ultraleggera. Questa combinazione di potenza e leggerezza è essenziale per garantire prestazioni di livello assoluto e sicurezza durante i test ad alta velocità.

Mentre i progettisti continuano a perfezionare il Venom F5, la comunità automobilistica e gli appassionati di motori attendono con ansia di vedere se la Hennessey riuscirà a superare il suo stesso record e a raggiungere nuove vette di velocità automobilistica. In un mondo sempre più guidato dalla tecnologia e dall’innovazione, queste imprese epiche continuano a dimostrare che non ci sono limiti quando si tratta di perseguire la perfezione tecnica e le prestazioni eccezionali.