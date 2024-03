Aumento costi TIM: altra batosta in arrivo ad aprile per i clienti

TIM comunica un aumento dei costi per alcuni clienti con scheda ricaricabile a partire dal 5 aprile 2024. Secondo quanto annunciato dall’operatore italiano, ci sarà un incremento mensile che potrebbe variare da 0,99 a 2,49 euro a seconda dell’offerta attiva. Questa modifica tariffaria è giustificata da esigenze economiche legate alle mutate condizioni di mercato.

La comunicazione della rimodulazione è stata resa disponibile sulle pagine di assistenza dell’operatore. Anche se non ha specificato al momento i piani coinvolti, la TIM ha garantito di informare i clienti interessati tramite un messaggio personalizzato, nel quale verrà indicato l’effettivo aumento applicato a partire da aprile.

I movimenti TIM per abbattere l’effetto negativo sull’utenza

Per cercare di limitare l‘impatto dell’aumento, TIM offre ai clienti interessati la possibilità di arricchire il proprio piano senza costi aggiuntivi rispetto all’aumento previsto. Gli utenti possono scegliere tra due opzioni: ottenere 50 Giga di traffico dati aggiuntivi al mese oppure attivare il 5G di TIM. Ognuno può attivare solo una delle due opzioni, in base a quanto elencato nel messaggio informativo inviato.

In alternativa, i clienti possono aderire all’offerta proposta da TIM, che prevede gli stessi costi ma con 2 Giga di dati in più rispetto al loro attuale piano. Per accedere, è sufficiente inviare un SMS gratuito al numero 40916 con il testo “CONFERMO ON” entro il 31 marzo 2024. Resta comunque valida la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi o penali.

I clienti hanno infatti la possibilità di recedere dal contratto comunicando l’intenzione entro il 5 maggio 2024. Il recesso può essere comunicato compilando un modulo online, inviando una comunicazione scritta, recandosi presso un negozio TIM o contattando il Servizio Clienti 119.

Nel caso in cui la linea sia associata a un contratto per l’acquisto di un prodotto a rate o ad una tariffa con promozione legata alla permanenza del numero in TIM, prima di richiedere il recesso, l’utente deve contattare il Servizio Clienti per evitare penali e costi di disattivazione previsti dal contratto. Nel caso in cui il cliente abbia acquistato un prodotto tramite finanziamento, il piano di rimborso contrattualmente previsto non subirà variazioni in caso di disattivazione dell’offerta o di cessazione della linea.