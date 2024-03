Il prossimo grande lancio estivo nel mondo della tecnologia, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe essere il tanto atteso debutto del nuovo modello smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold 6. Le voci e le indiscrezioni su questo dispositivo non sono certo mancate, ma la più recente sembra aver suscitato particolare interesse. Pare, infatti, che l’azienda coreana stia considerando la possibilità di presentare il dispositivo in due varianti distintive: una standard e una Ultra.

Le prime tracce di queste speculazioni sono emerse durante il Mobile World Congress 2024, dove alcuni partecipanti avrebbero riferito della presunta strategia di Samsung per il suo nuovo pieghevole. Già qualche settimana prima dell’evento era emersa una notizia secondo cui esisteva una variante del Galaxy Z Fold 6 con il nome in codice “Q6A“, accanto alla variante standard identificata dal nome in codice “Q6“.

Nuovo pieghevole Samsung?

Sempre secondo voci di corridoio che circolano in rete, le differenze tra le due versioni potrebbero essere significative. Per quanto riguarda la variante Ultra questa potrebbe vantare un display di dimensioni maggiori, l’integrazione della S–Pen, un comparto fotografico ulteriormente potenziato. Inoltre, persino una batteria potrebbe essere più capiente. In tale contesto, non si può escludere che Samsung possa anche optare per un design completamente nuovo, considerando le critiche riservate al design conservativo del Galaxy Z Fold 5, giudicato forse troppo prudente rispetto ai modelli della concorrenza.

È però importante sottolineato che al momento non vi è stata alcuna conferma ufficiale da parte di Samsung riguardo all’esistenza di una variante Ultra del Galaxy Z Fold 6. Pertanto, non è possibile escludere del tutto la possibilità che queste voci rimangano tali e non si concretizzino mai in una realtà tangibile.

Nonostante ciò, l’ipotesi di due versioni del Galaxy Z Fold 6 ha già scatenato un vivace dibattito tra gli appassionati di tecnologia e gli esperti del settore. Tutto ciò non fa che alimentare l’attesa e la curiosità verso ciò che Samsung potrebbe presto presentare sul mercato mondiale. Resta da vedere se queste speculazioni si riveleranno fondate o se il Galaxy Z Fold 6 si presenterà in una sola versione, lasciando ai fan solo il gusto della fantasia e delle supposizioni.