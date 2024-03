Il mese di marzo promette di essere un momento davvero epocale per tutti gli amanti della tecnologia con il lancio imminente del nuovo iPad Pro di Apple. Il nuovo dispositivo segna un significativo cambiamento di rotta nel settore, accendendo così l’interesse e la curiosità di esperti ed appassionati. Le anticipazioni rilasciate fino ad ora suggeriscono che questo nuovo tablet sarà dotato di un display di tipo OLED, un’innovazione che promette di rendere questo modello più sottile rispetto a tutti i suoi predecessori.

Approfondendo i dettagli tecnici, è possibile confrontare le dimensioni dell’attuale iPad Pro da 11 pollici con quelle del modello in arrivo. Il modello attuale misura 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm, mentre il nuovo modello dovrebbe essere ancora più sottile, con misure di 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm.

Arriva il nuovo iPad Pro

Le differenze sono ancora più evidenti nei modelli da 13 pollici: l’iPad Pro attuale ha dimensioni di 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm, mentre il nuovo modello sarà più sottile con misure di 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm.

L’introduzione dei display OLED rappresenta una novità significativa per Apple, che finora li ha implementati solo su Apple Watch e iPhone. Questa tecnologia offre non solo vantaggi estetici, ma anche prestazioni superiori, tra cui un HDR più avanzato, colori più vividi e neri più profondi. Il nuovo iPad Pro non si baserà solo sul display OLED per le sue migliorie; sarà alimentato da un nuovo processore M3 a 3 nanometri, il che significa prestazioni ancora più elevate rispetto al modello precedente. Inoltre, supporterà la ricarica MagSafe, offrendo una modalità di ricarica più comoda ed efficiente. È probabile che anche gli accessori subiscano un aggiornamento significativo, con l’arrivo di una nuova Magic Keyboard e una versione aggiornata della Apple Pencil.

Il nuovo iPad Pro, dunque, si preannuncia come un dispositivo rivoluzionario che non solo si distinguerà per il suo design più sottile e leggero, ma offrirà anche prestazioni e funzionalità migliorate grazie all’introduzione del display OLED, del processore M3 avanzato e della ricarica MagSafe. Con questi miglioramenti, Apple continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire prodotti all’avanguardia che soddisfino le esigenze dei suoi utenti più esigenti.