Samsung ha creato una solida line-up di smartphone pieghevoli, confermandosi come uno dei principali produttori attivi nel settore dei device foldable. Ogni anno, il produttore coreano realizza due device differenti, il Fold e il Flip, appartenenti alla linea Galaxy Z.

Quest’anno è atteso il debutto della famiglia Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Il lancio è previsto per la seconda metà dell’anno, con una possibile presentazione in occasione dell’evento Galaxy Unpacked previsto per agosto.

Tuttavia, come indicato da un recente report, quest’anno potrebbe esserci una sorpresa. Samsung potrebbe stravolgere la line-up e presentare un nuovo modello inedito. Si tratta del Galaxy Z Fold 6 Ultra, una variante premium del proprio foldable con apertura a libro.

One with pen input and one without. Those are the primary differences I have heard of. Have you heard of any others?

— Ross Young (@DSCCRoss) February 28, 2024