Tra pochi giorni si terrà la Festa della Donna e, per l’occasione, diversi operatori telefonici proporranno svariate iniziative. Tra questi, un particolare, l’operatore telefonico italiano TIM ha da poco comunicato che renderà disponibile una nuova promozione. Si tratta dell’opzione aggiuntiva denominata TIM Giga Day 5G, con la quale gli utenti potranno ottenere giga senza limiti per navigare anche con connettività 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, per la Festa della Donna in arrivo la promo TIM Giga Day 5G

Per la Festa della Donna, l’operatore telefonico TIM ha deciso di proporre una nuova super promozione. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’opzione aggiuntiva denominata TIM Giga Day 5G. Grazie ad essa, gli utenti potranno richiedere per un giorno giga senza limiti per navigare senza problemi anche con le nuove reti di quinta generazione. Il costo per poter attivare questa opzione aggiuntiva è di soli 1,99 euro.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’opzione in questione non prevede costo di attivazione e non prevede neanche rinnovo. Di conseguenza, dopo le 24 dal momento dell’attivazione, la promo si disattiverà in maniera automatica. Come spesso accade, questa iniziativa viene proposta dall’operatore telefonico TIM ad alcuni suoi clienti selezionati. In particolare, gli utenti coinvolti riceveranno una apposita notifica nell’app ufficiale MyTim oppure riceveranno apposita comunicazione tramite una specifica campagna SMS.

Insomma, in questi ultimi giorni sembra che l’operatore voglia letteralmente stupire con le sue proposte. Ricordiamo inoltre che, tra qualche giorno, l’operatore renderà disponibile anche un altra interessante promozione. Ci riferiamo in particolare alla promo denominata TIM 50 Giga 5G Silver. Anche in questo caso, si tratta di un’opzione aggiuntiva che permetterà agli utenti di ottenere fino a 50 GB di traffico dati extra per navigare sempre con connettività 5G. In questo caso, però, il costo da sostenere per questa opzione aggiuntiva sarà pari a 2 99 euro.