Vodafone SILVER, queste sono le PROMO che con 200 GB distruggono TIM

Riuscire a battere un gestore come Vodafone risulterà probabilmente la cosa più difficile che gli altri provider proveranno a fare prossimamente. L’azienda anglosassone ha deciso di ritornare alla carica con delle offerte rinnovate che incarnano sempre l’essenza di quelle viste in passato. La scelta è stata necessaria; c’erano troppe realtà che stavano riuscendo a prendere quota a discapito di Vodafone, portandogli infatti via gli utenti.

I gestori in questione erano soprattutto quelli virtuali e Iliad, tutti pronti a proporre offerte più vantaggiose. Effettivamente gli utenti di Vodafone, vedendo che altri operatori riuscivano ad offrire ancor più contenuti per prezzi ancor più bassi, hanno deciso di abbandonare il loro gestore di fiducia. Ora la situazione sta per divertirsi radicalmente, siccome il celebre colosso della telefonia mobile e fissa ha scelto di ritornare in gioco con offerte straordinarie. Come è stato per l’ultima parte del 2023, Vodafone proporrà le sue due nuove offerte Silver. L’obiettivo è chiaro nella mente dell’azienda: battere la concorrenza e riprendersi i vecchi clienti, magari anche con qualche volto nuovo.

Vodafone batte tutti, con queste offerte non c’è gioco: ci sono fino a 150 giga

Per riuscire a battere Vodafone questa volta ci vorrà un vero miracolo visto che sono ritornate le due Silver. Sia la prima che la seconda costano poco, rispettivamente 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.

Con questi prezzi, sembrano garantire gli stessi contenuti inizialmente, ovvero minuti e messaggi senza limiti, ma poi si distinguo con la prima che offre 100 giga in 4G mentre la seconda arriva fino a 150 giga.

Ovviamente non tutti gli utenti possono proseguire con la sottoscrizione delle due offerte Power. Vodafone ha infatti scelto di attaccare solo due fazioni nel mondo della telefonia mobile: si tratta di Iliad in primis e poi anche di tutti i gestori virtuali. Chi proviene da gestori di questo genere, potrà scegliere le due offerte in alto.