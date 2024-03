Logitech è uno dei brand di accessori di informatica più utilizzati ed apprezzati al mondo, per questo motivo ci stupiamo della perfetta occasione per risparmiare, oggi disponibile in esclusiva assoluta su Amazon, dove sarà possibile trovare la Logitech K400 Plus, con un prezzo scontato del 49%.

L’occasione per spendere poco è davvero ghiottissima, ma prima di parlare di spesa finale, è bene capire di che prodotto effettivamente si stia parlando. La Logitech K400 Plus è una tastiera wireless, quindi da utilizzare in via esclusiva senza cavo, caratterizzata dalla presenza di un piccolo touchpad direttamente sul lato destro, dove si potrà provare una esperienza molto simile a quella fornita da un notebook. L’idea alla base resta sostanzialmente quella di essere un prodotto all-in-1, un tutto in uno che può tornare utilissimo per coloro che non vogliono trasportare ogni volta anche il mouse.

Logitech, l’occasione perfetta per spendere poco

Al giorno d’oggi spendere poco per l’acquisto di un accessorio di casa Logitech è davvero possibile, dovete solamente ricordare che tutto è possibile solo grazie alle offerte Amazon, ed ecco qui che arriva l’occasione perfetta: Logitech K400 Plus scontata del 49% sul prezzo di listino di 58,99 euro. Ciò sta a significare, in parole povere, che il consumatore finale si ritroverà a poter spendere solamente 29,90 euro. La potete acquistare direttamente qui.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, dati i paragrafi precedenti, ci teniamo a ricordare che il prodotto è ampiamente compatibile con un qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo Android, Windows, Chrome OS o Mac. La connessione avverrà direttamente con bluetooth, oppure è possibile appoggiarsi al ricevitore/trasmettitore wireless, da inserire fisicamente all’interno della porta USB del terminale a cui ci si vorrà collegare direttamente.