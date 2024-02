Google Pixel Watch 2 è a mani basse uno dei migliori smartwatch attualmente disponibili in commercio, sopratutto perché offre al consumatore la possibilità di godere di prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo non particolarmente elevato.

Il prodotto, realizzato in collaborazione con Fitbit, essendo quest’ultima di proprietà della stessa Google, si caratterizza da dimensioni relativamente contenute, ha difatti un pannello da 1,4 pollici di diagonale, con schermo curvo sui bordi, atto a conferire una maggiore fruibilità e sensazione di infinity display, mantenendo inalterata la qualità generale, essendo a sua volta un AMOLED con colori super definiti e dettagli a livelli elevati.

Google Pixel Watch 2: offerta shock su Amazon

Tutti gli utenti dovrebbero acquistare Google Pixel Watch 2, uno dei migliori smartwatch in circolazione, proposto al pubblico oggi alla modica cifra di 299 euro, con un risparmio di circa 30 euro sul prezzo più basso recente (che è diverso dal listino, lo ricordiamo).

In commercio si possono trovare varie colorazioni dello stesso prodotto, è bene ricordare, ad ogni modo, che al momento attuale l’unico sconto riguarda più che altro la colorazione Nera. Il dispositivo presenta una cassa in alluminio, oltre alle più classiche funzionalità che siamo solitamente abituati a vedere: misurazione del battito cardiaco, di SPO2, dei passi percorsi, delle calorie bruciate, distanza percorse, gestione dello stress ed un numero elevato di attività sportive effettivamente raggiungibili. Il più grande difetto del prodotto, a conti fatti, sembra essere più che altro la durata della batteria, l’autonomia è da sempre un deficit non da poco per Wear OS, ed anche il Google Pixel Watch 2 non sembra essere (purtroppo) da meno. L’ordine può essere rapidamente completato su Amazon, con consegna in pochi giorni presso il vostro domicilio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari.