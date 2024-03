Kena Mobile, l’operatore virtuale che sfrutta la rete TIM, ha introdotto una novità significativa per i propri utenti: il servizio Restart. Questa funzionalità è stata pensata per venire incontro alle esigenze degli utenti che si trovano a corto di giga, minuti o SMS prima della data prevista per il rinnovo della loro offerta. Grazie a Restart, i clienti non rimarranno mai senza i servizi di cui hanno bisogno.

Kena Mobile: cosa cambierà?

Il funzionamento del servizio è intuitivo e mira a offrire una soluzione pratica e immediata: una volta che un utente raggiunge o supera l’80% del consumo dei giga, degli SMS o dei minuti inclusi nella propria offerta, nella sua area riservata sul sito di Kena Mobile diventa attivo il pulsante “RESTART“. Cliccandolo, l’utente può riavviare l’offerta in anticipo, ottenendo nuovamente l’intero pacchetto di servizi previsti dalla sua tariffa.

Per esempio, se il rinnovo dell’offerta è programmato per il giorno 15 di ogni mese e l’utente decide di anticiparlo al giorno 10, da quel momento in poi i rinnovi mensili e i relativi addebiti avverranno regolarmente il giorno 10 di ciascun mese. Questa opzione offre flessibilità e controllo agli utenti, permettendo loro di adattare il rinnovo delle loro offerte alle proprie esigenze di consumo.

Tuttavia, il servizio Restart presenta alcune restrizioni. Non sarà possibile attivarlo se:

Non si è consumato almeno l’80% di uno dei servizi inclusi nell’offerta (giga, SMS o minuti);

inclusi nell’offerta (giga, SMS o minuti); Il credito residuo non è sufficiente per coprire il costo del rinnovo anticipato;

non è sufficiente per coprire il costo del rinnovo anticipato; Non sono trascorsi almeno 14 giorni dall’ultimo utilizzo del servizio Restart;

del servizio Restart; Manca meno di 48 ore al rinnovo programmato dell’offerta;

programmato dell’offerta; Il servizio Restart è stato già utilizzato per due volte consecutive;

consecutive; È in corso una richiesta di cambio offerta.

Inizialmente, il servizio Restart è accessibile esclusivamente attraverso l’Area Clienti MyKena sul sito ufficiale dell’operatore. Tuttavia, Kena Mobile prevede di rendere questa funzionalità disponibile anche tramite l’app mobile, grazie a un imminente aggiornamento. Tale ampliamento dell’accesso al servizio dimostra l’impegno di Kena Mobile nel migliorare costantemente l’esperienza utente, fornendo strumenti flessibili e adattabili alle diverse esigenze.