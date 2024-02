Uno degli operatori più apprezzati nel panorama telefonico della nostra nazione senza alcun dubbio il virtuale Kena Mobile quest’ultimo infatti offre sempre delle promo ricchissime di giga e con costi davvero convenienti che riescono a conquistare tutta l’utenza e a soddisfare le esigenze di tutti, puntando a conquistare nuovi clienti ogni giorno e se necessario a rubarli anche dalla concorrenza con offerte apposite dedicate alla portabilità del numero di telefono da operatori specifici.

Tra le varie offerte quella che sicuramente ha riscosso più successo e Kena 6,99 Smart 130 Promo, la quale ad un costo decisamente ridotto offre un quantitativo di giga incredibile che vi permette di navigare senza preoccupazioni ogni giorno.

Smart 130 Promo

L’offerta in questione garantisce come intuibile dal suo nome 130 GB di traffico dati in 4G, ai quali potrete accostare poi 200 SMS verso tutti e minuti di chiamate limitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il costo intuibile anch’ esso sarà di 6,99 € al mese.

L’offerta è attivabile da coloro che effettuano la portabilità dai seguenti operatori: liad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Inoltre ricordiamo che dal 15 Febbraio Kena ha attivato una succulenta possibilità, il primo mese di rinnovo della promozione è infatti offerto direttamente dall’operatore insieme al costo di attivazione, in più se attiverete l’autoricarica, avrete a disposizione 50Gb aggiuntivi di traffico dati extra.

L’attivazione è disponibile online sul sito ufficiale dell’operatore giallo grigio, ricordiamo che trattandosi di un operatore virtuale la rete Internet 5G non è disponibile, se siete interessati ad utilizzare la rete di ultima generazione dovrete avvicinarvi ai maggiori operatori italiani quali team, Wind tre, Vodafone e Iliad.