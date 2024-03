La ricerca scientifica si sta muovendo a passi sempre più rapidi verso un futuro intriso di innovazione e possibilità e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) si colloca in prima linea di questa rivoluzione. Fondato vent’anni fa a Genova e ora presente in undici città, l’IIT è diventato un punto di riferimento per duemila ricercatori provenienti da tutto il mondo, impegnati nell’esplorare le potenzialità della tecnologia del futuro.

Il direttore scientifico dell’IIT, Giorgio Metta, sottolinea l’importanza di un approccio ibrido alla ricerca, in cui gli esperti sono incoraggiati a esplorare liberamente nuove frontiere ma senza perdere di vista le possibili applicazioni pratiche delle loro scoperte. Questa visione ha portato alla definizione di un nuovo piano strategico, approvato di recente e guiderà il percorso dell’IIT fino al 2029, con un investimento finanziario di circa un miliardo di euro e cinque direttrici di ricerca.

Tecnologia per la riduzione dell’impatto ambientale

Uno dei principali obiettivi dell’IIT è l’utilizzo dei dati per creare un impatto tangibile sulla società e sulle imprese. La tecnologia per la sostenibilità giocano un ruolo cruciale in questo contesto, con un focus su nuovi materiali e la riduzione delle emissioni di CO2. L’attenzione si estende anche alle implicazioni ambientali dell’intelligenza artificiale e alla necessità di ridurne i consumi energetici.

Un’altra area di ricerca significativa riguarda il dialogo tra macchine e umani, con particolare attenzione ai sistemi bio-tecnologici che combinano gli obiettivi di salvaguardia ambientale con la competitività delle imprese. Inoltre, l’IIT sta investendo in progetti visionari legati alla comprensione del cervello e allo sviluppo della tecnologia di robot interattivi, che potrebbero avere un’implicazione significativa su persone con disturbi neurologici o autismo.

La medicina di precisione rappresenta un altro ambito chiave di ricerca per l’IIT, con un’attenzione particolare alla tecnologia dell’Rna e ai suoi potenziali utilizzi nella cura di malattie. L’obiettivo è quello di sviluppare nuovi approcci computazionali che possano migliorare l’efficacia e ridurre i costi dei farmaci di precisione, aprendo nuove strade nel campo della sanità.

L’IIT si pone come un faro nell’oceano della conoscenza e delle transizioni, guidando il cammino verso un futuro in cui la tecnologia è al servizio della società e dell’ambiente, offrendo soluzioni innovative e concrete per i grandi problemi del nostro tempo.