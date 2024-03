WindTre regala uno Xiaomi Redmi 12 5G a tutti i nuovi clienti

L’offerta WindTre più apprezzata dai nuovi clienti continua ad essere la WindTre FULL 5G Easy Pay. A renderla decisamente interessante sono gli straordinari servizi offerti, ma non solo. I clienti che ne richiedono l’attivazione, infatti, hanno la possibilità di acquistare uno smartphone 5G a rate, senza però dover affrontare alcuna spesa. Il gestore consente di abbinare alla sua tariffa l’acquisto di uno dei numerosi dispositivi presenti in listino ma, in alcuni casi, permette di ottenere lo smartphone a costo zero.

Offerta WindTre FULL 5G: come ricevere lo smartphone a costo zero!

I nuovi clienti WindTre possono attivare l‘offerta FULL 5G con Easy Pay sostenendo una spesa di soli 14,99 euro al mese così da ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

L’offerta prevede il pagamento della spesa di rinnovo tramite addebito automatico su carta di credito, conto corrente o carta conto. Ciò consente di procedere anche con l‘acquisto di uno smartphone a rate, la cui spesa prevista sarà accorpata al costo di rinnovo della tariffa attivata. WindTre propone numerosi dispositivi ma soltanto lo Xiaomi Redmi 12 5G potrà essere acquistato gratuitamente.

Il gestore permette di ottenere lo smartphone a costo zero. Non richiede alcun costo iniziale né spese da sostenere mensilmente. Al momento dell’attivazione, i clienti dovranno affrontare soltanto una spesa di 10,00 euro per l’acquisto della SIM e un costo di 9,99 euro per l’attivazione dell’offerta FULL 5G ma, in caso di acquisto online con spedizione gratuita della SIM tramite corriere, la spesa sarà azzerata.

WindTre include nella spesa anche i servizi extra, come la segreteria telefonica, il servizio ti ho cercato e l’SMS di ricevuta di ritorno così da tutelare i suoi clienti e blocca automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo.