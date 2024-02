MWC 2024 non è solo telefonia mobile di ultima generazione, ma anche l’occasione perfetta per conoscere da vicino molteplici realtà che stanno lavorando fortissimo nel settore dell’elettronica, per riuscire a proporre sul mercato prodotti tecnologicamente avanzati, come nel caso di TECNO e Etisalat And.

TECNO è una realtà consolidata in tutto il mondo, sebbene in Italia non sia così prontamente conosciuta dal pubblico, e dalle sale di Barcellona ha presentato una serie di smartphone di ultima generazione, che purtroppo non arriveranno sul territorio. Tra questi annoveriamo Phantom V Flip 5G, un flip-phone in perfetto stile Galaxy Z Flip 5 (di cui vi avevamo parlato qui), ma anche Pova 6 Pro 5G, uno smartphone dal design posteriore che ricorda in parte i modelli di casa Nothing, per finire poi con notebook con sistema operativo Windows e processore Ryzen, o Dynamic 1, il primo robot Tecno con intelligenza artificiale integrata.

MWC 2024: novità incredibili da Etisalat And

Il mondo della robotica vede nuova luce grazie a Etisalat And, società capace di proporre al pubblico soluzioni robotiche atte a migliorare la connettività, offrendo servizi avanzati sia per quanto riguarda il settore dell’intrattenimento, istruzione e salute, riuscendo così a rendere digitale e più all’avanguardia la maggior parte delle situazioni, rappresentando a tutti gli effetti un salto nel futuro nell’idea di riuscire a fondere la tecnologia e l’intelligenza artificiale, nel mondo di tutti i giorni, con l’obiettivo di riuscire a migliorare la qualità della vita, aprendo nuove possibilità verso un futuro inesplorato.

Questa è in parte la filosofia di una realtà che da tempo sta lavorando duramente per rendere il nostro pianeta un mondo migliore, sfruttando tutte le enormi potenzialità che l’intelligenza artificiale può davvero offrire. Tutti aspetti molto attuali ed importanti, che possono segnare un interessante punto di svolta per il nostro pianeta, nell’ottica di riuscire ad integrare alla perfezione l’IA nella vita quotidiana, come raccontato nel paragrafo precedente.