Apple potrebbe inserire sugli Airpods delle fotocamere che renderanno ancora più smart questi tipi di auricolari; verrà integrata l’ intelligenza artificiale in modo da semplificare l’ utilizzo dei dispositivi. Ancora non viene specificato dalla Apple dove dovrebbero essere installate le fotocamere, ma comunque sarà fondamentale trovare il posto migliore sugli Airpods per rendere la fotocamera facilmente utilizzabile e anche utile per gli utenti.

Questa evoluzione degli Airpods segnerà la storia di Apple poiché avranno un nuovo riscontro sui nuovi modelli che verranno presentati in futuro; renderà anche più smart gli auricolari per integrarli con il cellulare in maniera più semplice. Diventeranno quindi delle vere e proprie casse intelligenti con delle caratteristiche uniche dato che avranno anche il supporto per l’ intelligenza artificiale.

Apple, auricolari intelligenti e non solo

Non è la prima volta che Apple ha delle idee così diverse e intraprendenti dalle altre, infatti aveva già ottenuto dei brevetti per degli occhiali intelligenti e per degli anelli intelligenti chiamati smart ring in cui dovrebbe essere inserita una superficie touch per un interfacciamento con gli utenti. Questi smart ring potrebbero diventare dei smart watch in miniatura in modo da non occupare troppo spazio sulla mano e semplificare le azioni che facciamo con lo smart watch. Riguardo invece agli Airpods intelligenti, potrebbero rivoluzionare il modo degli auricolare mettendo la casa produttrice Apple ai primi posti di vendita.

Ancora non vengono lasciate dichiarazioni sul da farsi, ma comunque sia bisognerà aspettare un po’ affinché i nuovi Airpods vengano annunciati ufficialmente e prodotti su scala commerciale. Nel frattempo possiamo solo sperare che vengano lasciate altre dichiarazioni dalla Apple per maggiori dettagli sui nuovi auricolari e sulla loro commercializzazione sul mercato. In questi anni si sta assistendo a dei cambiamenti in termini tecnologici veramente importanti che porterà in futuro ad un tipo di comunicazione molto più semplice e veloce.