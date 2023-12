La tecnologia è ormai parte integrante della nostra quotidianità e ormai passiamo molte ore delle nostre giornate a utilizzare strumenti come smartphone e computer, quindi dovrebbe essere scontato conoscere degli ottimi metodi per la pulizia di schermi e componenti senza però danneggiarli.

In realtà non è proprio così e sono ancora molti gli utenti che cercano di pulire gli schermi dei propri strumenti tecnologici, comprese anche le tv, con prodotti abrasivi che potrebbero rovinarli per sempre.

In questo articolo daremo dei consigli utili per la pulizia dei vostri smartphone e dei vostri laptop puntando principalmente sulla sicurezza.

Pulizia di smartphone e laptop, come farla senza rischi

I principali errori che si commettono quando ci si approccia alla pulizia di strumenti tecnologici sono sicuramente l’utilizzo di prodotti sbagliati come detergenti per la pulizia dei vetri o altri agenti abrasivi come la candeggina, l’acetone o le spugne.

Preferire sempre panni in microfibra, acqua distillata oppure dell’alcol isopropilico al 50% o al 70%. In generale però è sempre meglio, prima di approcciarsi a qualsiasi tipo di pulizia, leggere i consigli dell’azienda produttrice del dispositivo in questione.

Il procedimento di pulizia è molto semplice. Ipotizziamo di avere davanti a noi il nostro smartphone o il nostro computer, e per prima cosa concentriamoci sullo schermo.

Per la pulizia dello schermo è necessario, come primo passaggio, togliere le particelle di polvere più grosse grazie all’aiuto di una pompetta specifica per poi in seguito passare un panno in microfibra leggermente bagnato con acqua distillata.

Per la parte posteriore invece è consigliabile eseguire lo stesso procedimento sostituendo però l’acqua distillata con l’alcol isopropilico. Attenzione però perché alcuni materiali potrebbero danneggiarsi con l’alcol quindi è sempre necessario consultare i libretti delle aziende.