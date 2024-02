Questi ultimi giorni sono stati particolarmente ricchi per l’operatore telefonico italiano TIM. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha reso disponibili due nuove offerte mobile ma non solo. L’operatore renderà infatti disponibile a breve per gli utenti una nuova promozione dal costo di appena 2,99 euro, ovvero TIM 50 Giga 5G Silver. Con quest’ultima, gli utenti potranno ottenere 50 GB di traffico dati extra. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, in arrivo la nuova promo TIM 50 Giga 5G Silver a soli 2,99 euro

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico TIM lancerà ufficialmente una nuova super promozione a basso costo. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alla promo denominata TIM 50 Giga 5G Silver. Si tratta di una promozione personalizzata ad personam, e questo significa che gli utenti prescelti saranno avvisati tramite una apposita comunicazione.

Come suggerisce anche il nome, con la nuova promo TIM 50 Giga 5G Silver gli utenti potranno richiedere fino a 50 GB di traffico dati extra per navigare sempre con connettività 5G. Il costo di questa opzione aggiuntiva sarà di 2,99 euro e non sarà previsto alcun costo di attivazione. La promo avrà una durata di un mese e, a quanto pare, non sarà previsto alcun rinnovo.

Insomma, si tratta di un’altra super promozione del noto operatore telefonico TIM e che renderà sicuramente felici gli utenti. Ricordiamo comunque che da qualche giorno sono arrivate ufficialmente anche due nuove super offerte mobile operator attack, ovvero TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New. Entrambe queste offerte si distinguono dalle altre per l’elevata quantità di giga messi a disposizione per navigare. La prima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB. La seconda, invece, arriva ad includere una quantità esagerata dintraffico dati pari ad addirittura 300 GB. Tutto questo sarà disponibile ad un costo per il rinnovo mensile molto basso di appena 9,99 euro.