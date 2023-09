La TIM si pone ai primi posti della classifica tra gli operatori con la qualità migliore d’Italia. I suoi servizi impeccabili, la storicità della sua attività, l’hanno resa una delle aziende preferite del Paese per rete mobile e fissa.

Grazie ai continui lavori, riesce a stare al passo con le nuove tecnologie offrendo agli utenti pacchetti di promozioni con vantaggi di alto livello. Inoltre, grazie all’opzione presente sul sito potrete controllare, prima di sottoscrivere un qualsiasi abbonamento, la copertura del vostro territorio. TIM si dimostra essere così sempre attenta ai propri clienti e soprattutto trasparente: le tariffe non hanno costi nascosti, sono così come le leggete. Esse sono attivabili online e in qualsiasi store. Questo mese, tra quelle più incredibili, troviamo una proposta per la vostra linea di casa con una velocità di connessione pazzesca grazie all’uso della Fibra FTTH.

La promo TIM WiFi Power All Inclusive

L’offerta TIM WiFi Power All Inclusive vi farà venire la pelle d’oca per quanto è stupefacente. Veniamo al dunque, scoprendo cosa avrete scegliendo di attivarla.

Innanzitutto la potenza che solo la Fibra sa dare fino a 10 Giga. Avrete il Wi-fi in tutta la casa grazie al modem di ultima generazione incluso. Potrete navigare fino ad una velocità di 10 Gbps, senza interruzioni improvvise o spiacevoli. Ma non finisce qui!

Nella promozione vi sono anche minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri! Se poi dovreste riscontrare qualche tipo di problema avrete subito a disposizione l’assistenza TIM, basterà contattare il servizio. Qual è il costo di tutto ciò? 34,90€ al mese, invece di 39,90€, per 24 mesi. Non c’è nessun costo di attivazione. Infine rottamando il tuo vecchio modem avrai un ulteriore sconto di 5€!

Hai solo pochi giorni per prendere una decisione: l’offerta scade il 30 settembre. Fai presto!