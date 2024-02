L’entusiasmo nella community di appassionati di Tesla è palpabile grazie a un post condiviso dall’utente X Desmond Wisley che ci regala uno sguardo privilegiato alla Tesla Model 3 Performance Highland senza camuffatura. Le immagini, scattate durante una sessione pubblicitaria a Valencia, Spagna, rivelano dettagli intriganti sul design della prossima versione di punta, senza la consueta mimetizzazione all’aperto.

Nome ‘Ludicrous’ ispirato a Spaceballs

Particolarmente notevole è il possibile nome “Ludicrous” ispirato al film “Spaceballs” del 1987, evidenziato dal badge sul veicolo. Questo suggerisce un approccio audace e innovativo, caratteristiche che da sempre contraddistinguono Tesla. Il design mostra un nuovo paraurti anteriore, uno spoiler sottile sul labbro anteriore, uno spoiler sul bagagliaio e pinze freno rosse ben nascoste dietro cerchi aerodinamici verniciati di nero, conferendo al veicolo un aspetto sportivo ed elegante.

Nonostante la qualità limitata delle immagini, emergono dettagli raffinati e una cura estetica che potrebbero consolidare il posizionamento di Tesla nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni. L’abitacolo, secondo le prime impressioni, sembra essere dotato di sedili sportivi a guscio, suggerendo un focus sul comfort e sul supporto durante la guida.

Ulteriori rapporti indicano l’adozione di un nuovo motore elettrico con componenti in carbonio, sollevando le aspettative sulle prestazioni della Model 3 Performance. Con previste specifiche di 430 cavalli, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 250 km/h, il veicolo si posiziona come un’opzione attraente per gli amanti delle prestazioni sportive.

Il futuro iconico della Model 3

L’assenza di camuffamento durante la sessione pubblicitaria potrebbe indicare un imminente evento di rivelazione, corroborando le voci di un possibile lancio nel primo trimestre. Questo approccio trasparente e coinvolgente con il pubblico evidenzia la strategia di Tesla nel mantenere alta l’attenzione e la curiosità degli appassionati, anticipando un periodo post-lancio ricco di aspettative e discussioni sulla nuova Tesla Model 3 Performance Highland.